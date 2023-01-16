سعر أرخص سيارة ميتسوبيشي بعد زيادتها 30 ألف جنيه .. صور

شهدت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 زيادة سعرية هي الاولى خلال العام الجاري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 30 الف جنيه، تشمل الفئة الوحيدة المقدمة من تلك النسخة، والتي تعد من ارخص الاصدرات المقدمة من ميتسوبيشي داخل السوق المصري.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخبار سعر ومواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في مصر.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

جاءت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بالعديد من التجهيزات تتضمن، مكيف هواء، قفل مركزي للابواب، نوافذ كهربائية رباعية، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، إلى جانب مصابيح امامية هالوجين، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية مع لمسات من الكروم.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وحصلت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 على جنوط 15 بوصة، مع ابعاد خارجية بلغت 4305 مم للطول الكلي، و 1670 مم للعرض، بينما زودت بمكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، و نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وتقنية دعم المكابح BA.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتعمل السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز CVT مكون من 6 نقلات بتقنية الدفع الامامي، مقترن بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 76 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 100 نيوتن/متر.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بعد زيادات شهر يناير

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 عبر فئة واحدة مع زيادة سعرية قدرها 30 الف جنيه، ليصل سعر السيارة إلى 380 ألف جنيه بدلاً من 350 ألف جنيه.