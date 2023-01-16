عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة ميتسوبيشي بعد زيادتها 30 ألف جنيه .. صور

ميتسوبيشي اتراج موديل
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

شهدت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 زيادة سعرية هي الاولى خلال العام الجاري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 30 الف جنيه، تشمل الفئة الوحيدة المقدمة من تلك النسخة، والتي تعد من ارخص الاصدرات المقدمة من ميتسوبيشي داخل السوق المصري.

تناسب العائلة .. سعر ميتسوبيشي اوتلاندر 2023 في البحرين |صور

للاستيراد من الخارج.. قيمة الوديعة الدولارية لـ ميتسوبيشي اكليبس

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخبار سعر ومواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في مصر.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

 

جاءت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بالعديد من التجهيزات تتضمن، مكيف هواء، قفل مركزي للابواب، نوافذ كهربائية رباعية، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، إلى جانب مصابيح امامية هالوجين، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية مع لمسات من الكروم.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

وحصلت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 على جنوط 15 بوصة، مع ابعاد خارجية بلغت 4305 مم للطول الكلي، و 1670 مم للعرض، بينما زودت بمكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، و نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وتقنية دعم المكابح BA.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

وتعمل السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز CVT مكون من 6 نقلات بتقنية الدفع الامامي، مقترن بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 76 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 100 نيوتن/متر.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بعد زيادات شهر يناير

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 عبر فئة واحدة مع زيادة سعرية قدرها 30 الف جنيه، ليصل سعر السيارة إلى 380 ألف جنيه بدلاً من 350 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 
ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 اتراج موديل 2023 سعر ومواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

عاجل.. استدعاء كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بـ الكأس

كهربا جاهز والأهلي خد قراره| حكاية خطاب أنهى الأزمة.. ماذا جاء به؟

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

انخفاض سعر الذهب في مصر وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

بورصة السيارات .. زيادة 30 ألف جنيه في سعر هيونداي أكسنت RB 2023

بورصة السيارات | أسعار هيونداي اكسنت HCI ترتفع 45 ألف جنيه من جديد

بي واي دي تكشف أحدث إصداراتها "SEAGULL" الكهربائية.. صور

أحدث أسعار هيونداي بايون بعد الزيادة الجديدة .. صور

أرخص 5 سيارات موديل 2023 في الكويت .. صور

5 سيارات ارتفعت أسعارها مع بداية 2023 ..صور

سعر كيا جراند سيراتو الجديدة في مصر .. صور

بعد تكرار سرقتها .. أفضل الطرق لحماية جنوط سيارتك

ترشيحاتنا

هتتبصت وتروق.. حقيقة جوازة الحصان منصور من شوقية وسعدية |شاهد

قبل اندلاع الحرب بشهر.. تفاصيل زيارة مدير المخابرات الأمريكية السرية لـ أوكرانيا

أثناء مباراة ريال مدريد بالسعودية.. لاعبو برشلونة يطلبون الكبسة

عودة كهربا.. الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة سموحة في الكأس

الغرف التجارية تزف بشرى عن أسعار السلع .. فيديو

أمر مقلق.. رئيس الشيشان يعلن الصراع في أوكرانيا حربا عالمية ثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للطعام الحار.. فوائد لن تتوقعها

لعب 14 دقيقة.. هل يواجه عبدالله السعيد مصير رونالدو بعد مغادرة الملعب؟

اكتشاف جديد في دهشور.. الأثريين تحتفل بعيدها الـ 16.. صور

شبيهة جورجينا.. شاهد| أجرأ إطلالات ريما العنزي المثيرة للجدل

فيديو

عاجل.. كهربا يشارك مع الأهلي رسميا.. ورد فعل مفاجئ من مرتضى منصور

مفيش لقاح ولا مضاد حيوي.. تحذير من الصحة بسبب الفيروس المخلوي| تغطية خاصة

تحذير عاجل من حالة الطقس.. سقوط أمطار غزيرة وثلوج على المدن الساحلية

مليش واسطة وبتعرض لمؤامرة .. فنان شهير يبعث رسالة لمحمد رمضان: أرجوك افتكرني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ