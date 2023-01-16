رئيس النواب الليبي: التدخلات الخارجية تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن ما يعطّل إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا هو التدخلات الخارجية التي يسعى كل طرف أن تسير الأمور وفق مصالحه.

وشدد "صالح" في حوار خاص أجرته "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة ترك الأمر للشعب الليبي لاختيار رئيسه، فكل ليبي له الحق في الترشح، موضحًا وجود حالة من التقارب بين الليبيين، ومتوقعًا التوصل إلى اتفاق على المسار الدستوري الصحيح في أقرب وقت.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى وجود بعض الخلافات الرئيسية في وجهات النظر بشأن الانتخابات، بسبب إبعاد بعض الشخصيات لأنهم مزدوجو جنسية أو لعملهم في القوات المسلحة.