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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس النواب الليبي: التدخلات الخارجية تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية

عقيلة صالح
عقيلة صالح

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن ما يعطّل إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا هو التدخلات الخارجية التي يسعى كل طرف أن تسير الأمور وفق مصالحه.

وشدد "صالح" في حوار خاص أجرته "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة ترك الأمر للشعب الليبي لاختيار رئيسه، فكل ليبي له الحق في الترشح، موضحًا وجود حالة من التقارب بين الليبيين، ومتوقعًا التوصل إلى اتفاق على المسار الدستوري الصحيح في أقرب وقت.

 

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى وجود بعض الخلافات الرئيسية في وجهات النظر بشأن الانتخابات، بسبب إبعاد بعض الشخصيات لأنهم مزدوجو جنسية أو لعملهم في القوات المسلحة.

مجلس النواب الليبي مجلس النواب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح القوات المسلحة

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