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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحسن لاعبية.. تعليق غير متوقع لـ عمرو أديب على خروج الزمالك من الكأس

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على خروج نادي الزمالك من بطولة كأس مصر، بعد الهزيمة بضربات الجزاء الترجيحية أمام فريق نادي بيراميدز.

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وقال عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، إن :"نادي الزمالك فيه أحسن لاعبية في مصر، وفريق الزمالك أحسن نادي في مصر، واللي بيحصل الشهر الحالي شئ غريب ومش مفهوم ، وخاصة بعد هزيمة اليوم أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر".

 

اللاعبون حصل لها حاجة


وأضاف عمرو أديب، أن :"اللاعبون حصل لها حاجة في الماتش، ونخسر بضربات الجزاء بالطريقة دي، وماله الزمالك".
 

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