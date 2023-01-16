عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البورصة الأسبق: قرارات البنك المركزي تستهدف إغلاق السوق السوداء للدولار

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية الأسبق، أن بيان البنك المركزي اليوم، كان نتاج جهود محافظ البنك المركزي، موضحا أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي كانت تستهدف تحسن في سعر الصرف ومحاولة إغلاق السوق الموازي للدولار.

txt

البورصة المصرية تناقش آليات تطوير القدرات المهنية لمسئولي علاقات المستثمرين بالبنوك

txt

المصرية للأوراق المالية: تحرك الدولار أثر على البورصة.. تفاصيل

وأضاف "الترجمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن شراء أوراق مصرية من قبل الأجانب مقابل الدولار يشجع، موضحا أن سعر الصرف أصبح مناسب ويرغب فيه المستثمرين، بجانب أن البنوك أصبحت تلبي احتياجات المستوردين، والذي يعد طمأنة للسوق المصري.

وأوضح الدكتور سامح الترجمان، أن هناك استقرار في الأسعار في الفترة المقبلة، ونجاح سياسات البنك المركزي يعني تلاشي السوق السوداء، متوقعًا أن يكون هناك زيادة في حصيلة البنك المركزي، من جذب مستثمرين أجانب وتحويلات المصريين بالخارج.

البورصة المصرية حديث القاهرة محافظ البنك المركزى السوق السوداء البنوك المصرية المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني: ننتظر قرارات مهمة من الشركاء لتزويدنا بالأسلحة بعد هجوم دنيبرو

تونس.. قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا بخصوص الانتخابات التشريعية

العليا للزيوت: هدفنا توفير احتياجات المواطن المصري.. فيديو

تختلف حسب المكان| الحد الاقصى لأسعار مجموعات الدعم بالمدارس 100 جنيه للمادة

100 مليون دولار لضم محمد صلاح من ليفربول.. وشرط وحيد للرحيل

صفعة لإسرائيل.. 39 دولة توجه تحذيرا شديدا للاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

جواها كيماويات.. احذر تناول هذا النوع من التونة

تنهى حياتك..كارثة عند تناول زيت الزيتون مطهى

طرق طبيعية وفعالة لعلاج البشرة الجافة في الشتاء

فيديو

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

طوربيد يوم القيامة .. روسيا تعلن إنتاج أول رؤوس حربية نووية "فيديوجراف"

عيالها التلاتة راحوا منها في غمضة عين | مأساة أم بالهرم ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ