رئيس البورصة الأسبق: قرارات البنك المركزي تستهدف إغلاق السوق السوداء للدولار

أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية الأسبق، أن بيان البنك المركزي اليوم، كان نتاج جهود محافظ البنك المركزي، موضحا أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي كانت تستهدف تحسن في سعر الصرف ومحاولة إغلاق السوق الموازي للدولار.

وأضاف "الترجمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن شراء أوراق مصرية من قبل الأجانب مقابل الدولار يشجع، موضحا أن سعر الصرف أصبح مناسب ويرغب فيه المستثمرين، بجانب أن البنوك أصبحت تلبي احتياجات المستوردين، والذي يعد طمأنة للسوق المصري.

وأوضح الدكتور سامح الترجمان، أن هناك استقرار في الأسعار في الفترة المقبلة، ونجاح سياسات البنك المركزي يعني تلاشي السوق السوداء، متوقعًا أن يكون هناك زيادة في حصيلة البنك المركزي، من جذب مستثمرين أجانب وتحويلات المصريين بالخارج.