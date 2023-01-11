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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصرية للأوراق المالية: تحرك الدولار أثر على البورصة.. تفاصيل

الدولار
الدولار

أكد محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن هناك تباينا في البورصة بين صعود وهبوط، وذلك نتيجة عدة عوامل منها السياسات النقدية، وسعر الصرف، وشهادات الفائدة التي طرحتها البنوك، وهناك شهادات جديدة سيتم طرحها.

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وأضاف ماهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن المواطنين ينظرون لـ المصلحة الخاصة بهم، ويقومون بسحب الأموال ووضعها فى البنك الذى به فائدة أعلى.

ولفت إلى أن بنكي مصر و الأهلي جمعا 150 مليار جنيه فى يومين، وأنهما يعلنان كل يوم حجم الودائع، وأنه من المتوقع أن يتم الوصول لـ 500 مليار جنيه قبل نهاية الشهر الحالي.

وأشار إلى أن الدولار اليوم حدث به تحرك وهذا أثر على البورصة، وكان هناك رد فعل بالبورصة وارتفعت الأسعار بها.

 

البورصة الدولار سعر الصرف البنوك صدى البلد

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