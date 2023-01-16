المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر؛ بسبب كسر مفاجئ فى أحد خطوط المياه قطر 1800 مم المغذى لمحطة تنقية مياه الشيخ زايد.

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كان سكان مدينة الشيخ زايد استغاثوا بسبب انقطاع المياه، عند منطقة الحى 11 - المجاورة الثالثة - بجوار مسجد النور.

وشهدت عربات المياه التي وفرها جهاز التنمية بالشيخ زايد طوابير وزحاما شديدا للحصول على المياه بعد انقطاع لمدة يومين.

وكشف جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ فى أحد خطوط المياه قطر 1800مم المغذى لمحطة تنقية مياه الشيخ زايد بمنطقة برقاش (أحد المحطات الداعمة لمدينة 6 أكتوبر)، الذى أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر لأكثر من 12 ساعة، مؤكدا أنه سيتم ضخ المياه لتصل إلى السكان تدريجيا وتنتظم لنحو الساعة 4 عصرا.