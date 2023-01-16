عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر؛ بسبب كسر مفاجئ فى أحد خطوط المياه قطر 1800 مم المغذى لمحطة تنقية مياه الشيخ زايد.

شاهد الفيديو: 

كان سكان مدينة الشيخ زايد استغاثوا بسبب انقطاع المياه، عند منطقة الحى 11 - المجاورة الثالثة - بجوار مسجد النور.

وشهدت عربات المياه التي وفرها جهاز التنمية بالشيخ زايد طوابير وزحاما شديدا للحصول على المياه بعد انقطاع لمدة يومين.

وكشف جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ فى أحد خطوط المياه قطر 1800مم المغذى لمحطة تنقية مياه الشيخ زايد بمنطقة برقاش (أحد المحطات الداعمة لمدينة 6 أكتوبر)، الذى أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض الأماكن بمدينة 6 أكتوبر لأكثر من 12 ساعة، مؤكدا أنه سيتم ضخ المياه لتصل إلى السكان تدريجيا وتنتظم لنحو الساعة 4 عصرا.

شاهد أيضا:

مريم كمال انقطاع المياه مدينة الشيخ زايد خطوط المياة محطة تنقية مياه الشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

موضوعات متعلقة

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

عيالها التلاتة راحوا منها في غمضة عين | مأساة أم بالهرم ..شاهد

عاجل.. كهربا يشارك مع الأهلي رسميا.. ورد فعل مفاجئ من مرتضى منصور

مفيش لقاح ولا مضاد حيوي.. تحذير من الصحة بسبب الفيروس المخلوي| تغطية خاصة

تحذير عاجل من حالة الطقس.. سقوط أمطار غزيرة وثلوج على المدن الساحلية

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

عايز القنوات تصور معايا..تفاصيل صادمة بحادث تخلص رجل من زوجته ..شاهد

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني: ننتظر قرارات مهمة من الشركاء لتزويدنا بالأسلحة بعد هجوم دنيبرو

تونس.. قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا بخصوص الانتخابات التشريعية

العليا للزيوت: هدفنا توفير احتياجات المواطن المصري.. فيديو

تختلف حسب المكان| الحد الاقصى لأسعار مجموعات الدعم بالمدارس 100 جنيه للمادة

100 مليون دولار لضم محمد صلاح من ليفربول.. وشرط وحيد للرحيل

صفعة لإسرائيل.. 39 دولة توجه تحذيرا شديدا للاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

جواها كيماويات.. احذر تناول هذا النوع من التونة

تنهى حياتك..كارثة عند تناول زيت الزيتون مطهى

طرق طبيعية وفعالة لعلاج البشرة الجافة في الشتاء

فيديو

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

طوربيد يوم القيامة .. روسيا تعلن إنتاج أول رؤوس حربية نووية "فيديوجراف"

عيالها التلاتة راحوا منها في غمضة عين | مأساة أم بالهرم ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ