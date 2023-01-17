الإسكان: المياه ستعود تدريجيا لكل سكان مدينة الشيخ زايد.. فيديو

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه نعتذر للمواطنين عن انقطاع المياه في مدينة الشيخ زايد، مشيرا إلى أن المياه ستعود تدريجيا لكل سكان المدينة.

وقال عمرو خطاب، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه نعمل بشكل متواصل للتأكد من وصول المياه لكل سكان مدينة الشيخ زايد، وجاري العمل على حل الأزمة نهائيا.

بعض مناطق مدينة 6 أكتوبر.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الإسكان، أن خط المياه المتاثر ليس خطاً عادياً لكنه من أكبر الخطوط التي تقل مياه النيل لسكان الشيخ زايد وبعض مناطق مدينة 6 أكتوبر.