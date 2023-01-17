حل مشاكل العلاقة الزوجية نهائيا.. رانيا الرشيدي: العلاجات وعمليات التجميل سهلة

قالت دكتور رانيا الرشيدي استشاري أمراض النساء والعلاقات الزوجية والتجميل النسائي إن علاج الأمراض أو المشاكل المتعلقة بالعلاقة الزوجية لدى النساء أصبح سهلا مع تطور التقنيات العلاجية المستخدمة في الجلسات، والتي لا تسبب أية آلام للمرأة.

وقالت رانيا الرشيدي خلال حلولها ضيفة على برنامج "كوين ستايل" المذاع عبر منصات موقع صدى البلد وصفحة أخبار لايت وتقدمه سارة مكي، إن تخصص العلاقات الزوجية هو تخصص طبي جديد يهتم بعلاج كافة المشاكل الصحية المتعلقة بالعلاقة الزوجية، وحلها عن طريق جلسات بسيطة.

وأوضحت دكتور رانيا الرشيدي المشاكل الصحية المرتبطة بالعلاقات الزوجية، مثل تضييق المهبل والسقوط المهبلي والتشنج المهبلي والسلس البولي والالتهابات المهبلية المتكررة والجفاف المهبلي، وجميعها مشاكل تسبب آلام للمرأة خلال العلاقة الزوجية وتؤثر بالسلب على صحتها وحالتها النفسية.

كما تطرقت إلى الجلسات التجميلية مثل، تفتيح وترطيب وتقشير وتعطير و"فيلر" وشد الترهلات للمناطق الأنثوية الحساسة، والتي من شأنها تحسين جودة العلاقة ورفع ثقة المرأة في نفسها.

التشنج المهبلي

وشرحت دكتور رانيا الرشيدي التشنج المهبلي قائلة إنه حالة غالبا ما تحدث للمرأة التي لديها تجربة سيئة في العلاقة الزوجية الحميمة حتى وإن كانت سماعية عن طريق سماعها تجارب الأخريات، ما سبب إحساسا بالخوف أو الرهبة من العملية الجنسية من ثم تطور الأمر لحدوث ألم شديد أو نزيف خلال إتمام العلاقة. كمات أشارت إلى احتمال وجود سبب ثالث، وهو أن تون الزوجة لديها مشكلات آخرى مثل الالتهابات المهبلية سبب ألما خلال العلاقة، ما سبب حدوث انقباضات مهبلية تفاقمت حالتها حتى بلغت حد التشنج.

ونصحت دكتور رانيا الرشيدي النساء إلى ضرورة الإسراع بالتوجه إلى الطبيب حال الشعور بأي ألم حتى لا تتفاقم الحالات مثل التشنج المهبلي والذي قد ينجم عنه مشاكل زوجية كبيرة، خاصة وأن التشنج المهبلي يؤدي إلى عدم إتمام العلاقة.

وحذرت الرشيدي من الممارسات الطبية الخاطئة في علاج التشنج المهبلي، مثل استخدام المشرط واللجوء إلى التوسيع المهبلي، ما يسبب آلاما مستمرة ولا يعالج المشكلة وقد يؤدي إلى حالة تشنج عام في الجسم، بالإضافة إلى المشاكل النفسية مثل الاكتئاب.

وعن العلاج الصحيح، قالت دكتورة رانيا الرشيدي إن حالات التشنج المهبلي يتم علاجه عن طريق جلسات "سوماثيرابي" والتي تتم بدون ألم، إلى جانب العلاج النفسي.



وأكدت الدكتورة رانيا الرشيدي لبرنامج "كوين ستايل" أن كافة الجلسات العلاجية التي ذكرتها تتم بدون ألم تماماً أو آثار جانبية.

وتابعت دكتورة رانيا الرشيدي أن تلك الجلسات تكلفتها اقتصادية وأسعارها مناسبة جداً، وتجريها بشكل حصري في عيادتها في (سنتر كوشي الدور 3 - شارع بطرس بجوار كلية التربية النوعية - طنطا).

ويعرض برنامج "كوين ستايل" الذي يهتم بكل ما يتعلق بالمرأة واهتماماتها، عبر منصات موقع موقع "صدى البلد" يوم الخميس من كل أسبوع.