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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بارد ليلا ومعتدل نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 يناير

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم  الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.


وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة على السواحل الشالية الغربية وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 19 12 
العاصمة الإدارية 19 12 
6 أكتوبر 19 11 
بنهــــا 18 12 
دمنهور 20 12
وادي النطرون 20 11 
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 19 12 
الزقازيق 20 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 19 12 
دمياط 20 13 
بورسعيد 19 11 
الإسماعيلية 20 11 
السويس 20 11
العريش 20 10
رفح 20 11 
رأس سدر 21 09 
نخل 16 02 
كاترين 11 01 
الطور 22 09 
طابا 20 11 
شرم الشيخ 22 13 
الإسكندرية 18 11 
العلمين الجديدة 19 12 
مطروح 20 10 
السلوم 17 08 
سيوة 16 06 
رأس غارب 22 12 
الغردقة 23 12 
سفاجا 23 13 
مرسى علم 24 14 
شلاتين 24 14 
حلايب 22 15 
أبو رماد 23 14 
رأس حدربة 22 15 
الفيوم 19 08 
بني سويف 19 08 
المنيا 20 07 
أسيوط 20 08
سوهاج 20 07
قنا 21 08
الأقصر 22 08 
أسوان 22 10
الوادي الجديد 19 05 
أبوسمبل 21 09

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 27 17
المدينة 22 09
الرياض 21 07 
المنامة 21 15
أبوظبي 27 19 
الدوحة 25 16
الكويت 15 09 
دمشق 15 04 
بيروت 19 14 
عمان 13 05
القدس 14 07
غزة 18 11
بغداد 17 07
مسقط 25 20
صنعاء 24 07 
الخرطوم 31 16
طرابلس 22 14
تونس 22 12
الجزائر 17 10 
الرباط 18 10
نواكشوط 32 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 11 07
إسطنبول 16 10 
إسلام آباد 16 01 
نيودلهي 16 03 
جاكرتا 31 24 
بكين 03 -09 
كوالالمبور 34 23 
طوكيو 08 03
أثينا 18 13
روما 14 09
باريس 04 -02
مدريد 11 04
برلين 05 -01
لندن 03 -01
مونتريال -04 -08 
موسكو 01 -01
نيويورك 08 01
واشنطن 11 01
أديس أبابا 24 05
 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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