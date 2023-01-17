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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يخطط لزيارة الصين يومي 5 و6 فبراير

بلينكين
بلينكين

أفادت بوليتيكو أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور الصين يومي 5 و 6 فبراير.


ومن المتوقع أن تشمل أجندة بلينكن، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وترسانة الصين النووية والمواطنين الأمريكيين المحتجزين في الصين.
 

وذكرت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين مقيمون في واشنطن على دراية بخطط سفر بلينكن، أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي بوزير الخارجية الصيني تشين جانج في بكين يومي 5 و 6 فبراير.
 

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وتعد زيارة بلينكن إلى بكين متابعة لاجتماع الزعيم الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في إندونيسيا في نوفمبر 2022 ، حيث تعهد بايدن 'بالحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة' مع الصين. 

وستختبر الرحلة أيضًا ما إذا كان الاجتماع بين الرئيسين قد مهد الطريق لعلاقات أكثر إنتاجية بين الولايات المتحدة والصين في وقت التوترات.

وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منذ أن اجتمعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي مع القادة في تايوان. ووصفت الصين ، التي تزعم أن تايوان جزء من الصين ، زيارة بيلوسي في أغسطس بأنها 'خطيرة للغاية'.

وازدادت التوترات في مضيق تايوان والصين وبحر الصين الجنوبي منذ رحلة بيلوسي.

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