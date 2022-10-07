بلينكين: الولايات المتحدة مستعدة للحوار الدبلوماسي مع روسيا بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن السلطات الأمريكية ستكون مستعدة للحوار الدبلوماسي مع روسيا بشأن أوكرانيا إذا أبدت موسكو مثل هذا الاهتمام، مشيرا إلى أن واشنطن لا ترى ذلك حتى الآن.



وأضاف بلينكين -في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية- ردا على سؤال حول مدى مسئولية الولايات المتحدة في مباشرة الدبلوماسية مع روسيا في ظل وجود مخاوف متزايدة بشأن احتمال وقوع هجوم نووي، "أعتقد أن ما رأيته في الأسابيع الأخيرة هو مضاعفة العدوان الروسي على أوكرانيا من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. الحقيقة هي أن الرئيس بوتين وروسيا لم يبدوا أي اهتمام على الإطلاق بأي نوع من الدبلوماسية الهادفة.. من الصعب جدا القيام بذلك (إظهار الاهتمام بالدبلوماسية).. لقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا، وقال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا، أنه سيتم حلها في النهاية من خلال الدبلوماسية.. عندما تظهر روسيا أن لديها أي غرض جاد في الانخراط في مثل هذه الدبلوماسية، سنكون مستعدين وسنكون هناك، لكن كل إشارة في هذه اللحظة تشير للأسف إلى الاتجاه المعاكس".



وأصدر الرئيس الأوكراني زيلينسكي، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا صادرا عن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، يفيد بأنه من المستحيل التفاوض مع الرئيس الروسي، وتعليقا على هذا القرار، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن هناك حاجة إلى طرفين للمفاوضات، لذلك ستنتظر روسيا تغيير موقف الرئيس الحالي أو القادم لأوكرانيا فيما يتعلق بالحوار مع موسكو.