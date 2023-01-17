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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باين كابيتال تكشف عن الاكتتاب العام لشركة فيرجن أستراليا مع تحسن سوق الطيران

فيرجن الاسترالية
فيرجن الاسترالية

قالت شركة Bain Capital يوم الإثنين إنها تتطلع إلى إعادة إدراج شركة الطيران Virgin Australia، في خطوة من شأنها أن تأتي مع انتعاش سوق الطيران المحلي بقوة من أدنى مستويات الوباء.

ومن المرجح أن يكون إدراج ثاني أكبر شركة طيران في أستراليا أحد أكبر العروض العامة الأولية (IPOs) في البلاد في عام 2023 بعد انخفاض نشاط أسواق رأس المال العام الماضي وسط حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.

وقال مايك مورفي ، الشريك في شركة الأسهم الخاصة الأمريكية ومقرها سيدني ، في بيان: 'في الأشهر المقبلة ، سننظر في أفضل السبل التي نضع بها فيرجن أستراليا على أفضل وجه لتحقيق النمو المستمر والازدهار على المدى الطويل'.

'تتمثل نية Bain Capital الحالية في الاحتفاظ بمساهمة كبيرة في الاكتتاب العام الأولي لشركة Virgin Australia في المستقبل.'

وقالت Bain إنها ستطلب المشورة بشأن أفضل توقيت وهيكل لإعادة شركة الطيران إلى بورصة الأوراق المالية الأسترالية ، لكنها أضافت أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن ما إذا كان ذلك سيحدث ومتى.

وقال شخصان على دراية مباشرة بالموضوع، رافضي الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام ، إن الشركة أرسلت طلبًا لتقديم مقترحات بشأن الإدراج إلى البنوك الاستثمارية يوم الاثنين وتتوقع تحديد مواعيد في غضون شهر.

وقال الناس إنه تم تعيين شركة ريونيون كابيتال البوتيكية كمستشار مالي للصفقة ، وسوف تشرف على تعيين البنوك الاستثمارية لقيادة الاكتتاب العام.

وامتنعت شركة ريونيون كابيتال عن التعليق على أي موعد.

قال أحد الأشخاص إن حجم الحصة التي يجب أن تحتفظ بها Bain Capital هو أحد الأسئلة التي ستطالب البنوك بدور في الطرح العام الأولي ، والتي سيُطلب من البنوك معالجتها من حيث التنبؤ بمدى حجم الطلب على الصفقة.

ورفضت بين كابيتال التعليق على هذه النقطة.

شهدت الاكتتابات العامة الأولية التي تقودها الأسهم الخاصة في أستراليا أن مثل هذه الشركات تبيع عادةً ما لا يقل عن 50٪ من حصصها لضمان توفر السيولة للمستثمرين في الصفقة.

اشترت شركة Bain شركة Virgin Australia مقابل 3.5 مليار دولار أسترالي (2.45 مليار دولار أمريكي) بما في ذلك الالتزامات في عام 2020 بعد أن تم وضع الشركة في الإدارة التطوعية. وافق الدائنون على الاستحواذ في سبتمبر 2020.

سجلت شركة فيرجن ، التي تسيطر على نحو ثلث سوق الطيران المحلي الذي تهيمن عليه شركة طيران كانتاس المحدودة (QAN.AX) ، سبع خسائر سنوية متتالية حتى قبل أن يهلك الوباء السفر على مستوى العالم.

غالبًا ما تعرقلت الجهود المبذولة لتغيير مسار شركة الطيران من قبل مجلس الإدارة الذي ضم ممثلين من خمسة مستثمرين أجانب بما في ذلك شركات الطيران التي كانت تسيطر على أكثر من 90 ٪ من الشركة وكانت مترددة في ضخ رأس مال جديد في بداية الوباء حيث عانت أعمالهم الخاصة.

تحسنت ظروف سوق الطيران بشكل كبير منذ ذلك الحين بعد إعادة فتح الحدود الأسترالية والدولية. أعادت فيرجن أيضًا بناء أسطولها من شركة Boeing Co (BA.N) 737 إلى نفس الحجم تقريبًا الذي كان عليه قبل الوباء وأغلقت أقسامها الدولية والميزانية التي كانت خاسرة في السابق.

يأتي الإدراج المحتمل في الوقت الذي تستعد فيه Qantas لتحقيق ربح أساسي في النصف الأول من 1.35 مليار دولار أسترالي إلى 1.45 مليار دولار أسترالي الشهر المقبل ، وهو تحول حاد عن خسارة العام الماضي الأساسية قبل الضرائب عند 1.28 مليار دولار أسترالي.

أظهرت بيانات رفينيتيف أنه لم يكن هناك سوى 614.2 مليون دولار من الاكتتابات العامة الأولية في أستراليا في عام 2022 ، بانخفاض 93 ٪ تقريبًا من 8.4 مليار دولار في العام السابق.

يأمل المصرفيون في أن تتحسن أسواق الاكتتابات الأولية في عام 2023 حيث من المتوقع أن تبلغ أسعار الفائدة في معظم الأسواق الرئيسية ذروتها قريبًا وسط علامات على بدء التضخم في الاعتدال.

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