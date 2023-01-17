جبالي للنواب : يجب الالتزام بضوابط الجلسة

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشروط والقواعد المتبعة أثناء مواجهة النواب للدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية من خلال الأدوات الرقابية المختلفة .

وقال جبالي إن الجلسة ستناقش أكثر من 109 اداة رقابية مختلفة وعلي الجميع الالتزام بالتعليمات والقواعد المتبعة واهمها اولا ان تكون مدة الحديثة لكل نائب دقيقتين اما رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان فلهم 3 دقائق وثانيا ان يكون الحديث مقتصرا فقط علي ما جاء بالاداة الرقابية وعدم الخروج عنها وان يتحدث النائب مباشرة في الاداة الرقابية والالتزام بالوقت وعدم توجيه اي كلام للسيد الوزير والالتزام بالقواعد واللائحة وان يرد الوزير في النهاية وعقب انتهاء النواب من عرض ادواتهم الرقابية علي كل ما جاء من السادة النواب.

وبدء مجلس النواب في مناقشة 109 اداة رقابية مقدمة من النواب لوزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم وتلك الادوات متعددة ومختلفة ما بين طلبات للمناقشة العامة وطلبات احاطة واسئلة بشأن مشكلات في قطاع الري والترع، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة. والتي جاءت علي النحو التالي وفي المشاكل والمعوقات التالية.

وتتضمن قائمة الأدوات الرقابية لـ مجلس النواب ٥٤ طلب إحاطة وسؤالين عن تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، كما تتضمن ٢٢ طلب إحاطة و٣ أسئلة وطلبا مناقشة عامة عن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، و١١ طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء وصيانة الكباري على المجاري المائية.



ينتظر سويلم أيضًا من مجلس النواب ٨ طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراض وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام.



كما تتضمن قائمة مجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب جمال الشورى عن إنشاء سدود لحجز وتخزين الأمطار بمحافظة مطروح على أراضي زراعية خصبة رغم وجود أراضي أخرى تصلح لمثل هذه المشروعات، وطلب إحاطة مقدم من محمد عبد السلام حجازي عن التأخير من طرف هيئة المساحة بمحافظة البحيرة في الرد على وزارة السياحة والآثار بخصوص البيانات المساحية بأعمال الرفع والتحديد المساحي للمسطح المراد إخراجه والمقام عليه منازل. هناك أيضًا طلب إحاطة مقدم من النائبة سحر عطية، عن إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية، وسؤال مقدم من النائبة جيهان البيومي، عن إجراءات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أخطار السيول.