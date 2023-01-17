فرج عامر: فوجئت بوزير الرياضة ملم بأدق تفاصيل نادي سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن انعقاده لجلسة مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: “فوجئت بالدكتور اشرف صبحي ملم بأدق تفاصيل نادي. سموحة وأكيد الأندية الأخري”.

وتابع في تويتة أخري: “جلسة مثمرة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واهتمام كبير بملف #الاصلاح_الزراعي وخطوات هامة لحل هذا الموضوع جذريا بدعم كامل من وزير الشباب والرياضة ووزير الزراعة الدكتور سيد القصير وبرعاية د مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة نظيره النادي الأهلي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.



ويأمل طارق العشري في تحقيق الفوز على النادي الأهلي وتحقيق إنجاز جديد مع مجلس إدارة النادي لكسب الثقة النهائية خلال الفترة المقبلة.



عوامل سموحة التحفيزية لتحقيق الفوز على الأهلي



وعد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بصرف مكافأة مضاعفة حال تخطي الأهلى والوصول للنهائى لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة المارد الأحمر.



وحرص المهندس محمد فرج عامر على تدعيم اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الأهلي مطالبهم بتقديم مباراة تليق باسم نادي سموحة الذي يحظى بمنافسة الكبار بصفة مستمرة.

ويرغب حسام حسن في تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية عقب عودته لصفوف نادي سموحة على سبيل الإعارة من النادي الأهلي لإثبات قدراته الفنية أمام جماهير المارد الأحمر بعد رحيله.

واستقر طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على السفر للقاهرة عقب التدريب الصباحي بـ24 لاعبا لمباراة الأهلي فى الدور قبل النهائى بكأس مصر والمقرر لها اليوم الثلاثاء.

ووقع اختيار طارق العشري على كل من:-



قائمة سموحة ضد الأهلي

الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور.

محمود شبانه وصديق أوجولا ومحمد نادى وشريف رضا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وحسام حسن وأحمد جمال وأحمد شوشه وأحمد عبد العزيز وبنجامين بوايتنج وأحمد عبد الرسول وزياد طارق وحسين فيصل وممدوح عبد ربه ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونة وأبو بكر محمد وطارق علاء والصباحى عماد.

فوجئت بالدكتور اشرف صبحي ملم بأدق تفاصيل نادي. سموحة واكيد الاندية الاخري — Farag Amer (@FaragAmer_) January 17, 2023