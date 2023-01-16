فرج عامر يعلن فشل انتقال نجم الأهلي لسموحة.. تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، اليوم، الإثنين، فشل صفقة انتقال لاعب الأهلي إلى فريقه السكندري، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

فرج عامر يعلن فشل انتقال نجم الأهلي لسموحة في انتقالات يناير

وكتب عامر عبر صفحته في فيسبوك: "فشل صفقة انتقال رامي ربيعة لنادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لأسباب كثيرة، أهمها اعتراض الإدارة الفنية للأهلي على رحيل رامي ربيعة للإعارة وتمسكهم به".

وكان الأهلي قد حصل على خدمات الظهير الأيمن خالد عبد الفتاح من صفوف سموحة في يناير الجاري على سبيل الإعارة، مقابل انتقال حسام حسن وزياد طارق إلى سموحة على سبيل الإعارة أيضًا.

ويحتل سموحة المركز 12 في ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين فقط من 13 جولة خاضها الفريق السكندري.