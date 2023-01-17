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رياضة

فرج عامر عن مباراة الأهلي وسموحة: مولد لنجم جديد بعالم كرة القدم

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة، علي مباراة النادي الأهلي وسموحة، في مباراة اليوم ضمن نصف نهائي كأس مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: “مباراة #الاهلي_سموحة في قبل نهائي #كأس_مصر  هي معركة بين إفتراضات كثيرة إما ان تكون سهلة جدا او بالغة الصعوبة، وتحكمها عوامل نفسية قبل ان تكون رياضية، ونتيجة مباراة #الزمالك_بيراميدز  لها انعكاساتها على هذه المباراة المحفوفة بالمخاطر على كلا الفريقين وغير واضحة المعالم”.

وتابع: “أتمنى أن تكون مباراة العمر لسموحة”.

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وعقب فرج عامر في تويتة أخري: “مباراة سموحة والأهلي اليوم هتكون مولد لنجم جديد في عالم كرة القدم”.

وأكمل: “أتمني من الله ان ينصر #سموحة ونصل نهائي #كأس_مصر للمرة الثالثة في تاريخنا الكروي ، علشان نواجه باتشيكو اللي كتب اسمه في التاريخ الكروي المصري”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة نظيره النادي الأهلي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.


ويأمل طارق العشري في تحقيق الفوز على النادي الأهلي وتحقيق إنجاز جديد مع مجلس إدارة النادي لكسب الثقة النهائية خلال الفترة المقبلة.


عوامل سموحة التحفيزية لتحقيق الفوز على الأهلي 


وعد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بصرف مكافأة مضاعفة حال تخطي الأهلى والوصول للنهائى لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة المارد الأحمر.


وحرص المهندس محمد فرج عامر على تدعيم اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الأهلي مطالبهم بتقديم مباراة تليق باسم نادي سموحة الذي يحظى بمنافسة الكبار بصفة مستمرة.

ويرغب حسام حسن في تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية عقب عودته لصفوف نادي سموحة على سبيل الإعارة من النادي الأهلي لإثبات قدراته الفنية أمام جماهير المارد الأحمر بعد رحيله.

واستقر طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على السفر للقاهرة  عقب التدريب الصباحي بـ24 لاعبا لمباراة الأهلي فى الدور قبل النهائى بكأس مصر والمقرر لها اليوم الثلاثاء.

ووقع اختيار طارق العشري على كل من:-


قائمة سموحة ضد الأهلي

الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور.

محمود شبانه وصديق أوجولا ومحمد نادى وشريف رضا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وحسام حسن وأحمد جمال وأحمد شوشه وأحمد عبد العزيز وبنجامين بوايتنج وأحمد عبد الرسول وزياد طارق وحسين فيصل وممدوح عبد ربه ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونة وأبو بكر محمد وطارق علاء والصباحى عماد.

فرج عامر نادي سموحة مباراة الاهلي وسموحة الأهلي وسموحة الأهلى كأس مصر

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