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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاميرات في شوارع إيران لمراقبة زي النساء.. تفاصيل

صدى البلد

تم تثبيت كاميرات أمنية  لمراقبة زي النساء الإيرانيات اللائي يخالفنا معايير الحجاب لفرض عقوبات عليهن بدلا من اعتقالهن.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرًا؛ أن "صحيفة وول ستريت جورنال"  علقت أن النظام الجديد تتبعه إيران  بدلا من شرطة الاخلاق التي حلتها في البلاد.

وبالإضافة إلى أن الكاميرات المستخدمة لتسجيل المخالفات يمكنها تنفيذ هذا العمل بشكل منهجي لمراقبة النساء الاتي يخالفن قواعد اللباس؛ بالإضافة الى ان هذا النظام يتجنب الصدام المباشر بين الشرطة والمواطنين وبالنسبة للعقوبات المفروضة فهي مع ضبط المخالفات التي قد تصل إلى حظر السفر ودفع غرامات مالية؛ بالإضافة الى رسائل التهديد على هواتفهن المحمولة كما تواجه سيارات الأجرة والمطاعم والبنوك غرامات اذا سمحت بدخول النساء غير المحجبات.

كاميرا المخالفات المواطنين الاخلاق كاميرات أمنية زي النساء الإيرانيات معايير الحجاب

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