أقوى اقتصاديا.. أوبك تجدد الآمال في عام 2023 بسبب الصين| تفاصيل

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الثلاثاء، إن الطلب الصيني على النفط سوف ينتعش هذا العام بسبب تخفيف قيود البلاد على كوفيد -19 ودفع النمو العالمي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأبدت المنظمة، توقعات متفائلة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2023.

وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي في 2023 سيرتفع 2.22 مليون برميل يوميا أو 2.2 بالمائة، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي التي أنهت سلسلة من التخفيضات.

بدت أوبك متفائلة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي هذا العام ، رغم أنها لا تزال تتوقع تباطؤًا نسبيًا، قائلة إن النمو العام الماضي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تجاوز التوقعات السابقة.

وقالت أوبك في التقرير "إن النشاط العالمي في الربع الرابع من عام 2022 يبدو أقوى مما كان متوقعا في السابق ، ومن المحتمل أن يوفر تدافعًا لعام 2023".

وأضافت إن "الطلب الصيني على النفط في طريقه إلى الانتعاش بسبب التخفيف الأخير لإجراءات عدم انتشار فيروس كورونا في البلاد" ، مضيفة أن خطط توسيع الإنفاق المالي من المرجح أيضًا أن تدعم الطلب.

تتوقع أوبك أن ينمو الطلب الصيني بمقدار 510 آلاف برميل يوميًا في عام 2023.

في العام الماضي ، سجل استخدام النفط في البلاد أول انكماش له منذ سنوات بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

أظهر التقرير أيضًا أن إنتاج أوبك ارتفع في ديسمبر ، حتى بعد أن تعهد تحالف أوبك + الأوسع نطاقًا بتخفيضات حادة في الإنتاج لدعم السوق.

وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط الخام في ديسمبر ارتفع 91 ألف برميل يوميا إلى 28.97 مليون برميل يوميا.

