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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الدورة الثانية من جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي لعام 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي في الجوائز المؤسسية والفردية لعام 2023 م .

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وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس فريق إدارة الجائزة الداخلية   بدء الترشح للجائزة، اعتباراً من يوم الاحد 22يناير ويستمر حتى يوم السبت 15 ابريل 2023 
وتشمل الفئات المشاركة في جائزة التميز الداخلي لجامعة طنطا للدورة الثانية لعام 2023:
(جائزة أفضل كلية "المؤسسة المتميزة"- جائزة الإبداع والابتكار المؤسسي - جائزة فرق العمل المؤسسية - جائزة أفضل مدير عام - جائزة أفضل مدير إدارة - جائزة أفضل موظف)

جامعة طنطا الداخلية مؤسسة رئيس جامعة طنطا موظف جائزة الابداع قرار عاجل إطلاق

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