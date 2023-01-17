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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ساعتان.. موعد انتهاء أزمة انقطاع المياه عن الشيخ زايد

الشيخ زايد
الشيخ زايد

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن موعد عودة المياه بشكل كامل لكل سكان مدينة الشيخ زايد.

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المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟


وقال عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن موعد انتهاء أزمة انقطاع المياه في الشيخ زايد بشكل كامل خلال ساعتين، مضيفا أن المياه تعود بشكل تدريجي.


وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الكسر حدث بشكل مفاجئ في ماسورة في الشيخ زايد، ومن الممكن أن يكون من خلال نقطة ضعف في الماسورة، ومع الوقت حدث شرخ وبعد ذلك انفجار.

 

استغرق 20 ساعة


وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن إصلاح الكسر في ماسور ة الشيخ زايد استغرق 20 ساعة عمل، و15 منطقة متاثرة بالأزمة، وتم متابعتهم حتى الساعات الأولي من صباح اليوم. 
 

المياة الشيخ زايد عمرو خطاب عزة مصطفي وزارة الاسكان

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