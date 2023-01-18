الإعدام.. الحكم على المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حكمها اليوم على الزوج المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء بسبب خلافات أسرية بينهما، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فيه.



يصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف، وحاتم عبد الفتاح أبو شنب، وأمانة سر رفاعي فهمي.



البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وعثروا على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر مقتولة بطعنات في الرقبة والصدر، وتبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب رفضها إعطاءه بعض المال لشراء مواد مخدرة، ثم توجه إلى القسم وسلم نفسه، وتم نقل الجثمان للمشرحة.