السعودية تعلن إصدار تأشيرة دون رسوم عند شراء تذاكر للسياحة وأداء العمرة

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة جديدة، تتمثل في إصدار تأشيرة سياحية دون رسوم عند شراء التذاكر، وذلك للقادمين للمملكة بغرض السياحة وأداء مناسك العمرة، على ألا تتجاوز مدة التأشيرة 4 أيام.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قال المتحدث باسم الخطوط السعودية، عبدالله الشهراني، إنه سيتم تفعيل البنية التحتية الرقمية التي تمكّن المسافرين على متن رحلات الخطوط السعودية من إصدار التأشيرة السياحية عند شراء التذاكر.

وأكد الشهراني، أن القرار يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في استقطاب أكبر عدد من السياح.

وأوضح المتحدث باسم الخطوط السعودية، أن "التأشيرة ستمكن القادمين إلى المملكة من التنقل، وحضور المناسبات والاجتماعات والحفلات، وأداء مناسك العمرة".