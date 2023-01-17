عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن إصدار تأشيرة دون رسوم عند شراء تذاكر للسياحة وأداء العمرة

السعودية
السعودية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة جديدة، تتمثل في إصدار تأشيرة سياحية دون رسوم عند شراء التذاكر، وذلك للقادمين للمملكة بغرض السياحة وأداء مناسك العمرة، على ألا تتجاوز مدة التأشيرة 4 أيام.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قال المتحدث باسم الخطوط السعودية، عبدالله الشهراني، إنه سيتم تفعيل البنية التحتية الرقمية التي تمكّن المسافرين على متن رحلات الخطوط السعودية من إصدار التأشيرة السياحية عند شراء التذاكر.

برعاية ولي العهد.. إطلاق صندوق استثماري جديد في السعودية

السعودية.. عودة معرض "مقار" للعمارة إلى المملكة

وأكد الشهراني، أن القرار يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في استقطاب أكبر عدد من السياح.

وأوضح المتحدث باسم الخطوط السعودية، أن "التأشيرة ستمكن القادمين إلى المملكة من التنقل، وحضور المناسبات والاجتماعات والحفلات، وأداء مناسك العمرة".

السعودية الخطوط السعودية مناسك العمرة الخطوط الجوية السعودية تأشيرة سياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم أسود على الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

إيقاف جديد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا

خسر 160 جنيها.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم على مستوى جميع الأعيرة

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

موضوعات متعلقة

البرازيل.. لولا دا سيلفا يعفي 40 عسكريا من طاقم أمن القصر الرئاسي

تسونامي "بوسيدون" النووي.. روسيا قادرة علي إغراق بريطانيا في أعماق البحر

العراق.. فضيحة في سجن "التاجي".. ووزارة العدل تطيح بمسئولين رفيعي المستوي|فيديو

من دافوس.. الصين تبعث برسالة هامة لـ العالم بشأن الاقتصاد

تحرك عاجل من فرنسا ضد صحفيين متهمين بابتزاز ملك المغرب

مواطنون من 9 دول أوروبية يطالبون بإنهاء سريع لحرب أوكرانيا

أمريكا تعاقب شركة طيران بسبب التحليق في سماء العراق

ارتفاع هائل في الأسعار.. إجراءات عاجلة من أوروبا بشأن الديزل الروسي

ترشيحاتنا

ممتنة على حفاوة الاستقبال .. الملكة رانيا تشكر قرينة الرئيس السيسي.. شاهد

منتخب مصر لليد يكتسح نظيره الأمريكي 35-16 في بطولة العالم

السعودية تعلن إصدار تأشيرة دون رسوم عند شراء تذاكر للسياحة وأداء العمرة

كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين .. أسعاره وكيفية الحصول عليه

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

جماهير الأهلي تحتفل بتألق كهربا بعد الفوز على سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوسن بدر تصدم الجمهور فى أحدث ظهور لها

حاولت ترهيبها.. حرب ناعمة بين ملكة جمال روسيا ونظيرتها الأوكرانية|شاهد

احذروا| لعبة شهيرة تسبب الإدمان.. واللاعبون في المصحات

وردة جميلة.. اكتشاف زهرة عمرها 34 مليون سنة بتفاصيل مذهلة

فيديو

مفاجآت صادمة..عقوبات تلاحق الأهلي بعد مشاركة كهربا في المباريات..اعرف الحكاية

شرط وحيد.. رحيل محمد صلاح وعرض باريس سان جيرمان.. فيديو جراف

1000 مفرج عنهم بقضايا رأي.. أبرز تصريحات طارق الخولي عن لجنة العفو |فيديوجراف

هنربي عصافير .. عمر كمال يعلن تفاصيل مشروعه الجديد مع حمو بيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ