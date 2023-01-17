200 ألف طالب يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا بالقاهرة

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استعداداتها لماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية(نصف العام )للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

وأكد أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م والتى تنطلق اليوم الأربعاء حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادتى ( اللغة العربية - التربية الدينية) مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب .

وأشار "موسى" أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب .وشدد على عدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

كما صرح " مدير المديرية " أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول ( نصف العام) (٢٠٠٨٤٤) ، منهم (١٠٣٠٠١) طالب بنين و(٩٧٨٤٣) طالبة بنات موزعين على

(٧٦٨) لجنة بالإدارات التعليمية الـ٣٣.

ونوه موسى إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية الـ٣٣ متواصلة على مدار اللحظة كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والالتزام بضوابط الإمتحانات ، وعدم اصطحاب الطلبه للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.