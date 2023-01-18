مساعدة طيار الرحلة المنكوبة بنيبال..فقدت زوجها في حادث مشابه قبل 16 عاما

أفاد تقرير لقناة “العربية”، أن مساعدة طيار الرحلة المنكوبة التي تحطمت في نيبال الأحد الماضي توفيت و لحقت بزوجها.



مساعدة الطيار تلحق بزوجها حادث طائرة مشابه

وأضاف التقرير، أن مساعدة الطيار لحقت بزوجها في حادث تحطم طائرة مشابه قبل 16 عام، مضيفا، مساعدة الطيار شاركة في قيادة الطائرة التي سقطت بالقرب من مدينة بوخارا السياحية، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها في أسوأ كارثة جوية تشهدها البلاد منذ 30 عاماً.

وأشار التقرير، ان زوجها الراحل كان يشارك ايضا لقيادة طائرة تابعة لنفس الخطوط الجوية، وكانت وفاته هي التي دفعتها للعمل في مجال الطياران.



