جورجينا تنشر صورا جديدة رفقة كريستيانو من عشائهما الرومانسي عبر إنستجرام

نشرت جورجينا صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة لهما، عبر حسابها الشخصي إنستجرام.

وظهرت جورجينا في الصور من عشائها برفقة زوجها في أحد المطاعم، وكتبت" العشاء مع الحب".

وتفاعل عدد كبير من متابعيها في الوطن العربي واقترحوا عليها زيارة عدة أماكن داخل المدينة.

وهاجمت الفنانة أحلام الشامسي العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريجز صديقة اللاعب الأشهر عالميا كريستيانو رونالدو عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وعلقت أحلام على منشور لجورجينا على إنستجرام قائلة :"مجوهراتها نفس مجوهراتي شي غريب كل ساعاتي نفس ساعاتها”.

واستمرت أحلام بكتابة التعليقات على منشور جورجينا رودريجز قائلة :" وحتى شنطتها وفروتها كمان شي غريب”.