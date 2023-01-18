عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة: الحوامل الأكثر عرضة للوفاة حال إصابتهن بـ فيروس كورونا

النساء الحوامل
النساء الحوامل

 

قالت دراسة جديدة إن فرص وفاة النساء أثناء الحمل تزيد إذا أصبن بفيروس كورونا وإن العدوى تزيد من خطر إصابتهن بأمراض خطيرة.
 

txt

ولادة عجلة من ام مستنسخة في روسيا تبهر العالم

txt

منهم رضيعة بين ذراعي أمها.. 6 أشخاص يفقدون أرواحهم بإطلاق للرصاص بأمريكا


ومنذ تفشي وباء كورونا، أبرزت العديد من الدراسات والأبحاث أن الحوامل معرضات بشكل خاص لمخاطر الفيروس، حيث حث الأطباء أولئك النساء على تلقي اللقاح لتقليل المخاطر على أنفسهن وأجنتهن، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.

لكن الاختلافات في كيفية إجراء الدراسات واختيار المريضات المعنيات جعلت من الصعب الوصول إلى استنتاجات مفصلة حول تأثير المرض، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، حيث أجريت القليل من الدراسات.

وحاولت الدراسة الجديدة الوصول إلى استنتاجات أوسع وأكثر تفصيلا، حيث حللت 12 دراسة سابقة أجريت في مختلف بلدان العالم، وشملت أكثر من 13 ألف امرأة حامل، لم يتلقين لقاح كورونا.

ووجد فريق الدراسة، التابع لجامعة جورج واشنطن، أن 3 في المائة من النساء الحوامل المصابات بكورونا تم إدخالهن إلى وحدات العناية المركزة، أي أربعة أضعاف نسبة دخول النساء غير المصابات بالفيروس لهذه الوحدات، مشيرين إلى أن 2 في المائة من أولئك النساء احتجن إلى أجهزة تنفس صناعي.

كما تم ربط العدوى بمعدل وفيات أكبر. ففي الدراسات التي تم تحليلها، مات 7 في المائة من النساء الحوامل المصابات بكورونا، مقارنة بـ1 في المائة بين الحوامل اللواتي لم يصبن به.
 

بالإضافة إلى ذلك، أصيب ما يقرب من خُمس النساء الحوامل اللواتي تلقين عدوى كورونا بالتهاب رئوي، في نسبة أكبر بحوالي 23 مرة من نسبة إصابة الحوامل غير المصابات بالفيروس به.

ووفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة «بي إم جي غلوبال هيلث»، فقد أثرت مخاطر إصابة الحوامل بعدوى كورونا على أطفالهن أيضاً، حيث زادت من فرص ولادتهم قبل الأوان ومن نسب إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة.

 

النساء كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

موضوعات متعلقة

منهم رضيعة بين ذراعي أمها.. 6 أشخاص يفقدون أرواحهم بإطلاق للرصاص بأمريكا

ولادة عجلة من ام مستنسخة في روسيا تبهر العالم

الصين تبهر العالم باكتشاف أدوات بشرية تعود إلى ما قبل التاريخ

وردة جميلة.. اكتشاف زهرة عمرها 34 مليون سنة بتفاصيل مذهلة

أسرار ثمينة.. كواليس ليلة القبض على أخطر رجال المافيا في إيطاليا

تغطية وجوه المانيكان لعرض أزياء المنتقبات تحت حكم طالبان بأفغانستان.. تفاصيل

إعلان حالة الطوارئ في دالاس بسبب هروب أنثى فهد من حديقة الحيوان

موسيقي أمريكي شهير يستعيد حقوقه كمؤلف بعد 50 عاما

ترشيحاتنا

انخفاض الحرارة وسماء غائمة.. تحذيرات بشأن حالة الطقس بالسعودية اليوم

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

لمحدودي الدخل .. أرخص هواتف نوكيا في السوق المصرية

سعر الذهب اليوم في مصر والدول العربية

هل يحاسبنا الله على الأفكار السيئة في عقولنا؟ دار الإفتاء ترد

سرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات FTX

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار

نوع من السمك يحميك من السرطان ويقوي المناعة

لو بتنسى كتير.. اعرف إزاى تحمى نفسك من الزهايمر قبل فوات الآوان

بملابس شتوية.. منى فاروق تثير ضجة بإطلالة ملفتة

فيديو

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ