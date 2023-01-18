عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: صرف 75% من مقررات الدعم لشهر يناير حتى الآن

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء ، تقريراً من شركتي الجملة “العامة - ‏المصرية” يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية لشهر يناير    إلى 75%.

وأكد التقرير أن الشركتين تضخان يوميًا أكثر من 25 سلعة إلى مخازنها المنتشرة عبر محافظات الجمهورية لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم من ‏خلال 40 ألف منفذ متنوع بين “منافذ جمعيتي - بدالي ‏التموين - المجمعات الاستهلاكية”.

التموين تطرح زجاجة زيت طعام بـ25 جنيها

التموين تعلن موعد إصدار كارت الخبز الحر وتكلفة الرغيف

وأكد التقرير أن المخزون الاستراتيجي لدى الشركتين يوفر احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم ‏طبقاً لما هو مقرر بالتوجيهات الوزارية السابقة.‏


 

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، في تصريحات له، إن  الوزير وجه المديريات بتكثيف المرور على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد ‏من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتأكد من جودة السلع ‏المعروضة بتلك المنافذ.

وأشار “كمال” إلى أن الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع يتخطى الـ6 أشهر في البعض منه، ‏والـ8 أشهر ويزيد في البعض الآخر كاللحوم والدواجن، ‏وأضاف أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصل إلى 64 مليون مواطن بدعم سنوي يصل إلي 36 مليارا، وفي ‏الشهر يصل إلى 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال 40 ألف منفذ تمويني ما بين بقَّال تمويني ومجمعات استهلاكية.

وبلغ عدد مستحقي الدعم التمويني نحو 64 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية.

وأكدت وزارة التموين أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة يوجد بها احتياطي استراتيجي ‏من السلع يصل إلى حوالى 3 أشهر.

الدكتور علي المصيلحي صرف السلع التموينية منافذ جمعيتي بطاقة الدعم اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

79 مليون جنيه.. تذكرة فوق الخيال لمشاهدة مباراة رونالدو وميسي| تفاصيل

رأس حربة صريح| شوبير يعلن تفاصيل الصفقة الأخيرة للأهلي بالميركاتو الشتوي

موضوعات متعلقة

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

ترشيحاتنا

بالأسماء.. الملك سلمان يكرم 100 مواطن سعودي |أعرف السبب

أشتري الشبكة| شعبة الذهب هناك ارتفاع عالمى وسيصل لـ 2000 دولار.. فيديو

هالة السعيد تلتقي وزير الدولة بالمستشارية الاتحادية الألمانية

شهيق وزفير.. حيلة سحرية يمكن بها القضاء على التوتر والقلق

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

تاون جاس تؤكد استمرار خدمة الغاز الطبيعي بالإسكندرية خلال ملء خزانات الرائحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلاقة الزوجية تساهم في شفاء مرض النقرس.. فما الرابط بينهما؟

شكاوى جديدة وتهديدات بالجملة.. كولر يحسم موقف كهربا من لقاء القمة والزمالك يتوعد

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات تكشف أناقة دنيا سمير غانم

بعد تصدرها التريند بسبب رقصة.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

فيديو

سب وضرب وإهانة.. كواليس أزمة الفنانة لوسي مع طاقم عمل مسرحية «الحفيد»

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ