التموين: صرف 75% من مقررات الدعم لشهر يناير حتى الآن

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء ، تقريراً من شركتي الجملة “العامة - ‏المصرية” يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية لشهر يناير إلى 75%.

وأكد التقرير أن الشركتين تضخان يوميًا أكثر من 25 سلعة إلى مخازنها المنتشرة عبر محافظات الجمهورية لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم من ‏خلال 40 ألف منفذ متنوع بين “منافذ جمعيتي - بدالي ‏التموين - المجمعات الاستهلاكية”.

وأكد التقرير أن المخزون الاستراتيجي لدى الشركتين يوفر احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم ‏طبقاً لما هو مقرر بالتوجيهات الوزارية السابقة.‏





وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، في تصريحات له، إن الوزير وجه المديريات بتكثيف المرور على منافذ صرف السلع التموينية للتأكد ‏من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتأكد من جودة السلع ‏المعروضة بتلك المنافذ.

وأشار “كمال” إلى أن الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع يتخطى الـ6 أشهر في البعض منه، ‏والـ8 أشهر ويزيد في البعض الآخر كاللحوم والدواجن، ‏وأضاف أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصل إلى 64 مليون مواطن بدعم سنوي يصل إلي 36 مليارا، وفي ‏الشهر يصل إلى 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال 40 ألف منفذ تمويني ما بين بقَّال تمويني ومجمعات استهلاكية.

وبلغ عدد مستحقي الدعم التمويني نحو 64 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة تموينية.

وأكدت وزارة التموين أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة يوجد بها احتياطي استراتيجي ‏من السلع يصل إلى حوالى 3 أشهر.