رئيس زراعة الشيوخ: زيادة سعر توريد القمح يؤكد اهتمام الدولة بالفلاح

ثمن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إعلان مجلس الوزراء زيادة سعر توريد القمح إلى ١٢٥٠جنيها للأردب بدلا من ألف جنيه، مشيرا إلى أن تلك الزيادة الجديدة تعد تانى زيادة في الموسم الجديد للقمح، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى.

تكليفات الرئيس السيسي

وقال الجبلى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ذلك القرار يأتي تنفيذا لرؤية وتكليفات الرئيس السيسي، الذى يولى اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطنى في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسى، مشيرا إلى أن الفلاح هو العمود الفقرى للزراعة في مصر.

الاهتمام بالقطاع الزراعى

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالقطاع الزراعى أصبح أمرا واضحا ومن أولويات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسى، مشيرا إلى ما تم تنفيذه من مشروعات توسع زراعى لزيادة حجم الرقعة الزراعية وكذلك مشروعات قطاع الرى وتأهيل الترع للحفاظ على المياه وضمان وصولها للأراضى الزراعية.



وتابع الجبلى، أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.



ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، المزارعين لاستغلال ذلك القرار، في التوسع في زراعة القمح، مشيرا إلى أنه يضمن هامش ربح لهم، مقارنة بمحاصيل أخرى.

ويشار الي أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن مجلس الوزراء تتخذ عددا كبيرا من القرارات السارة ومنها توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفلاح لافتا ان المجلس اتخذ قرار بحافز إضافي بتوريد القمح بـ 250 جنيها زيادة ليصبح 1250 جنيها بدلا من 1000 جنيه .

وأضاف حلال الموتمر الصحفي بمجلس الوزرا أن الحكومة سوف تدعم السلع الغذائية الاساسية مثل الذرة والفول الصويا وسوف يتم الاعلان عن أسعار تعاقدية لزراعة هذه المنتجات بعتئد مجزي للفلاح.

واشار الي ان الدولة تعمل علي القضاء علي الفجوة الاستيرادية والحفاظ علي العملة الاجنبية .