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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يقود دقيقة صمت قبل خطابه في منتدى دافوس

زيلينسكي أمام منتدى
زيلينسكي أمام منتدى دافوس

قاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دقيقة صمت قبل مخاطبة زعماء العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وذلك على أرواح ضحايا حادث تحطم المروحية التي كانت تقل وزير داخلية بلاده.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، طلب زيلينسكي عبر الفيديو، من الحاضرين بمؤتمر دافوس الوقوف دقيقة صمت حدادًا على ضحايا تحطم مروحية صباح اليوم في ضاحية كييف والذي أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل.

وذرفت السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكا، الدموع في وقت سابق اليوم، بمؤتمر دافوس بسويسرا، بعدما صدمت بخبر حادث تحطم المروحية التي كانت تقل وزير الداخلية الأوكراني وأودى بحياة 14 شخصًا على الأقل بينهم الوزير ونائبه.

ودخلت أولينا زيلينسكا في نوبة حزن بشكل واضح عندما تم إخبارها بالمأساة أثناء حضورها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وعلقت زيلينسكا على هذا النبأ وهي تمسح دموعها "يوم آخر حزين للغاية وخسائر جديدة".

ووقف منتدى دافوس 15 ثانية صمت، بعد افتتاح الجلسة حدادًا على المسؤولين الأوكرانيين الذين لقوا مصرعهم في الحادث.

من جانبها، عدلت خدمات الطوارئ الأوكرانية عدد القتلى في تحطم المروحية إلى 14، من بينهم طفل واحد.

واعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني "مأساة مروعة".

وقال زيلينسكي في بيان: "اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف، تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم، الألم لا يوصف".

وزير الداخلية أوكرانيا حادث دقيقة صمت ضحايا تحطم المروحية

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