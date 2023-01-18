عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي في المركز الأخير بعد التعادل مع طلائع الجيش 1-1

صدى البلد

سقط الإسماعيلي في فخ التعادل أمام طلائع الجيش 1-1 على ملعب ستاد الكلية الحربية في الجولة الـ14 من منافسات الدوري الممتاز.

وباغت طلائع الجيش مرمي الإسماعيلي بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق كريم طارق .

وأدرك الإسماعيلي هدف التعادل في الدقيقة 46 عن طريق فراس شواط.

وأهدر أحمد سمير ركلة جزاء بعد تصدي لها محمد فوزي حارس مرمي الإسماعيلي.

وبهذه النتيجة يزال الإسماعيلي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط ، وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة الـ14 محتلاً المركز الـ11.

وشهدت تشكيل الإسماعيلي مجموعة من التغييرات ، وجاء التشكيل كالآتي :
حارس مرمى : محمد فوزي
خط الدفاع  : أحمد عبد الوهاب – محمد هاشم –  باهر المحمدي – كريم عرفات
خط الوسط : عماد حمدي – محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي
خط الهجوم  :  محمد الشامي – فراس شواط

ويجلس على مقاعد البدلاء .. محمد كوكو فى حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وعمر الساعي وياو أنور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

الشيبسي القاتل.. القصة الكاملة لإصابة 44 تلميذًا بتسمم في مدرسة بالجيزة |صور

ترشيحاتنا

مسئول أوكراني: وزير الداخلية كان متجها لموقع تحت القصف الروسي قبل اغتياله

كيفية استخراج فيش جنائي ورسوم 2023

اتحاد الصناعات: الحكومة نجحت في حل أزمة جميع البضائع العالقة

باحثة تفجّر جدلًا واسعًا| تمثال نصفي لـ رأس نفرتيتي مسروق في ألمانيا

الإسماعيلي في المركز الأخير بعد التعادل مع طلائع الجيش 1-1

عاجل|غياب عبدالله السعيد .. تعرف على قائمة بيراميدز أمام فاركو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثيرات ضارة.. ماذا يفعل الدجاج المقلي بجسم الإنسان؟

بنت خالتك هتاكل كتير وتحسدك.. ياسمين عز تثير الجدل بأسبابها لإلغاء العزومات

بعد إصابة عدد من طلاب الجيزة.. أعراض غير متوقعة للتسمم وطرق العلاج

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية.. العلاقة الزوجية تساهم في الشفاء من مرض النقرس

فيديو

رقم فلكي.. تعرف على سعر تذكرة فوق الخيال لمشاهدة مباراة رونالدو وميسي..فيديوجراف

الشلن والبريزة.. مصروف زمان بيتباع بالدولار | اعرف الحكاية

مفيش قسط لو وقفت على دماغك | الخلافات تشتغل بين مرتضى منصور وكهربا

تحذير من استخدام المضاد الحيوي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس لشئون الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

اﻟﻤﺰﻳﺪ