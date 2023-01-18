الإسماعيلي في المركز الأخير بعد التعادل مع طلائع الجيش 1-1

سقط الإسماعيلي في فخ التعادل أمام طلائع الجيش 1-1 على ملعب ستاد الكلية الحربية في الجولة الـ14 من منافسات الدوري الممتاز.

وباغت طلائع الجيش مرمي الإسماعيلي بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق كريم طارق .

وأدرك الإسماعيلي هدف التعادل في الدقيقة 46 عن طريق فراس شواط.

وأهدر أحمد سمير ركلة جزاء بعد تصدي لها محمد فوزي حارس مرمي الإسماعيلي.

وبهذه النتيجة يزال الإسماعيلي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط ، وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة الـ14 محتلاً المركز الـ11.

وشهدت تشكيل الإسماعيلي مجموعة من التغييرات ، وجاء التشكيل كالآتي :

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : أحمد عبد الوهاب – محمد هاشم – باهر المحمدي – كريم عرفات

خط الوسط : عماد حمدي – محمد حسن – عمر الوحش – أحمد مدبولي

خط الهجوم : محمد الشامي – فراس شواط

ويجلس على مقاعد البدلاء .. محمد كوكو فى حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمد بيومي ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وعمر الساعي وياو أنور.