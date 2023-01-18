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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دعم البحث العلمي بحلوان: خطة لزيادة الأبحاث المنشورة دوليا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يطلق  مركز دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان، العديد من الخدمات التي يقدمها للباحثين، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان ، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

و صرح الدكتور محمد القصاص، مدير مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، إن الجامعة تعمل من خلال كافة قطاعاتها المختلفة على دعم البحث العلمي وتوفير الادوات اللازمة للباحثين وتنظيم العديد من الدورات التدريبية لتنمية مهاراتهم، والاطلاع علي كل ما هو جديد بالأبحاث الدولية، بهدف العمل على رفع تصنيف الجامعي الدولي، وتنمية المجتمع المحيط و ايجاد حلول لمشاكل المجتمعات عن طريق الأبحاث. 

وأشار "القصاص"، إلى أن ذلك بهدف بناء كوادر بحثية لدعم شباب الباحثين، وزيادة عدد الأبحاث الدولية الصادرة من الجامعات في مجلات مفهرسة موجودة على قواعد البيانات الموثقة، وخلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من قطاعات الجامعة المختلفة وذلك تحقيق للتنمية  و لرفع مكانة الجامعات دوليا . 

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جامعة حلوان تطلق حملة للتبرع بالدم بمستشفى بدر.. والسيد قنديل: خطة لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب وأنشطة لتحقيق أهداف التنمية

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جامعة حلوان توقع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

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رئيس جامعة حلوان : نحرص على دعم شباب الباحثين

وكشفت جامعة حلوان أن الجامعة تدعم الباحثين و البحث العلمي بهدف زيادة خبرات الباحثين من اجل تنمية المجتمع و العمل على زيادة عدد الابحاث المنشورة المنشورة دوليا للجامعة لرفع التصنيف الدولي جامعة حلوان و لرفع مكانة الجامعة المحلية  و الدولية . 

جامعة حلوان البحث العلمي الابحاث Jobs Education

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