نادر سعد: البضائع المتبقية داخل الموانئ بقيمة 2.3 مليار دولار

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن في ديسمبر الماضي كان الحجم المتراكم من السلع في الموانئ المصرية بلغ 14 مليار دولار، موضحا ان البضائع المتبقية في الموانئ الآن قيمتها لا تتجاوز الـ 2.3 مليار دولار فقط.

وأضاف "نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن البضائع الجديدة لن يتم توقيفها مرة كما حدث فى الوقت السابق، خاصة مع إلغاء الاعتمادات المستندية لأنها أصبحت اختيارية وليست إجبارية لجذب المستثمرين.

وتابع السفير نادر سعد، أن هناك وفرة دولارية في القطاع المصرفي التى سوف تمكن الحكومة المصرية من توفير الدولارات اللازمة للإفراج عن البضائع القادمة من الخارج.