عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية السعودية : الصراع في اليمن لن ينتهي إلا بتسوية سياسية

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية - علم

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دافوس اليوم (الأربعاء)، أن الصراع في اليمن لن ينتهي إلا من خلال تسوية سياسية، موضحاً أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض.

وقال وزير الخارجية: «نحتاج لإيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن، والعمل على تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار»، مضيفاً: المملكة تواصلت مع إيران وتحاول إيجاد طريق للحوار.

وأضاف خلال كلمته في جلسة بمنتدى دافوس شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون: «الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة.. ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية».

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن التركيز على التنمية بدلاً من الشؤون الجيوسياسية إشارة قوية لإيران والآخرين بأن هناك مسارات أخرى للرخاء المشترك.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى إن رؤية المملكة 2030 تسمح ببناء اقتصاد المنطقة ككل، مبيناً أن المملكة تركز على الحوار والاستثمار للمستقبل لصالح المنطقة ككل.

وشدد بالقول: «نسعى لاقتصادات صلبة وقوية في المنطقة، ونتعاون مع كل دول الجوار».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

ترشيحاتنا

التموين : تحرّك رسمي من الدولة لاستقرار سعر الأرز | فيديو

المبعوث الأمريكي للمناخ يثير جدلا واسعا في دافوس بخطابه "الساخر"

في كل منزل | صلاحية مهمة تمنحها التموين لكل مواطن ..فيديو

كلّها أيام .. بشرى بشأن أسعار الدواجن | فيديو

التموين: مفيش زيادة في سعر العيش وننتج 100 مليار رغيف سنويا.. فيديو

هل الهدايا لصاحب المناسبة تعد دينًا ؟.. اعرف الإجابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إللي بتعرف ترقص .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا أمام الفرن

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لشيرين رضا| شاهد

اتضحك عليه.. القصة الكاملة لتورط لاعب الإسماعيلي مع شركة مراهنات محظورة

تأثيرات ضارة.. ماذا يفعل الدجاج المقلي بجسم الإنسان؟

فيديو

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

هتخلي تحليل المخدرات إيجابي .. تحذير مهم من أنواع لأدوية البرد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ