الخارجية السعودية : الصراع في اليمن لن ينتهي إلا بتسوية سياسية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دافوس اليوم (الأربعاء)، أن الصراع في اليمن لن ينتهي إلا من خلال تسوية سياسية، موضحاً أن الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض.

وقال وزير الخارجية: «نحتاج لإيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن، والعمل على تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار»، مضيفاً: المملكة تواصلت مع إيران وتحاول إيجاد طريق للحوار.

وأضاف خلال كلمته في جلسة بمنتدى دافوس شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون: «الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة.. ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية».

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن التركيز على التنمية بدلاً من الشؤون الجيوسياسية إشارة قوية لإيران والآخرين بأن هناك مسارات أخرى للرخاء المشترك.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى إن رؤية المملكة 2030 تسمح ببناء اقتصاد المنطقة ككل، مبيناً أن المملكة تركز على الحوار والاستثمار للمستقبل لصالح المنطقة ككل.

وشدد بالقول: «نسعى لاقتصادات صلبة وقوية في المنطقة، ونتعاون مع كل دول الجوار».