عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 19-1-2023

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس 19-1-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

و تراجعت أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخميس، بمستهل التعاملات اليوم، مقارنة بـ أسعار الذهب أمس الأربعاء، و تراوحت قيمة الانخفاض في الأسعار بين  57   و 17 جنيه للجرام، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

بدون مصروفات وعائد كبير .. اِعرف حساب التوفير من البنك الأهلي

أسواق المال العربية تغلق على تباين بختام اليوم .. انخفاض البورصة السعودية.. وارتفاع مؤشرات الكويت

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,755 جنيها للبيع و 1,775 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,006 جنيها للبيع و 2,029 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,504 جنيها للبيع 1,521 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,170 جنيها للبيع و 1,183 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 14,040 جنيه  للبيع و 14,200 جنيها للشراء.

وأوقية الذهب حوالي 62,378 جنيه للبيع 63,089 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,005,714 جنيه للبيع، و 2,028,571 جنيه للشراء.


سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.


 

اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

كأس العالم للأندية .. محامي كهربا يفجّر مفاجأة تخص اللاعب على الهواء

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 19-1-2023

تعرف على آخر أداء معظم أسواق الأسهم في الخليج

زوجة ملك أو أميرة.. ما قصة اكتشاف المقبرة الغامضة في الأقصر؟

دعاء مستجاب في عشر دقائق للرزق .. 6 كلمات لا ترد ليلا

بقيمة 2.6 مليار .. أمريكا تجهز لحزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

رفض الإفصاح.. كلاتينبرج يثير الجدل حول طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لونها أسود..وصفة فاطمة أبو حاتي لا تصلح للاستخدام الآدمي تثير السوشيال ميديا

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

حبيبي يا ربنا.. كيف تسبب سعيد صالح في توبة بلطجي الإسكندرية بالسجن؟

في عيد ميلادها 42.. فساتين أثارت الجدل لمي عز الدين

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ