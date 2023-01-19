حتحوت ردا على بيراميدز: عبد الله السعيد أكد رحيله للزمالك.. فيديو



رد الإعلامي هاني حتحوت، على بيان نادي بيراميدز الذي أصدره اليوم بشأن عدم رحيل عبد الله السعيد لنادي الزمالك واستمرار بقائه مع الفريق حتى نهاية عقده.



وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج الماتش الذي يقدم على قناة صدى البلد أنه تواصل مع عبد الله السعيد، الذي أكد له قرار رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وتم استئذناه بنشر هذه التصريحات عقب نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز، وهو ما وافق عليه اللاعب».

وعن تصريحات هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بشأن تكذيب هذه الواقعة، قال هاني حتحوت، «عبد الله السعيد لو متأكد أنه لم يصرح كان خرج لوسائل الإعلام وكذب هذه الواقعة»، مؤكدا أن عبدالله السعيد لاعب كبير ومخضرم ولا يتراجع عن تصريحاته وما يؤكد هذا أن بيان بيراميدز يخص إدارة النادي وليس على لسان عبد الله السعيد.

وتابع حتحوت، أن من حق بيراميدز الإدلاء بهذه التصريحات التي تحمي لاعبه، وتؤكد احترام اللاعب لعقده واستمراره مع الفريق في هذه المرحلة

وواصل حتحوت، «سواء استمر عبد الله السعيد مع بيراميدز أو رحل عن الفريق حتى ولو بعد 50 سنة، ومع أول حوار تلفزيوني ولو كذب روايتي هطلع أعتذر للجماهير وهقولهم أنا آسف على الهواء»

