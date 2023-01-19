أشرف زكي: فكرة إنشاء دار مسنين للفنانين لورود استغاثات كثيرة لنا|فيديو

أكد الدكتورأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن فكرة إنشاء دار المسنين للفنانين سببها تقلي إستغاثات كثيرة على مدار الفترات الماضية ، مضيفاً انه يوجد لنقابة المهن التمثيلية عدة أحلام، منها: مستشفى و دار للمسنين للفنانين.

أشرف زكي :الجمهور لديه حالة رفض في أن يرى الفنان يكبر في العمر

وأضاف أشرف زكي اثناء أستضافته مع الإعلامي شريف عامر برنامج "يحدث في مصر " المذاع على فضائية "MBC MASR"، قائلاً:" من فترة دعيت أنا و الدكتور يحى الفخراني في جلسة مع سمو الشيخ الدكتور سلطان قاسمي حاكم الشارقة، و أتفتح هذا الموضوع معاه، و قالنا تحت أمركوا ، ثم أختفينا من المشهد "

وتابع نقيب المهن التمثيلية، قائلا:" ثم عرض الأستاذ أشرف عبد الغفور مرة أخرى الفكرة على السلطان القاسمي مع الفنانة سميحة أيوب، و سمو رحب بالفكرة، و بدأت الخطوات التنفيذية لدار المسنين للفنانين"



وأشار أشرف زكي إلى ، أن الجمهور لديه حالة رفض في أن يرى الفنان يكبر في العمر و تظهر عليه ملامح العجز ، مؤكداً أن الفنان كتلة من الإحساس.