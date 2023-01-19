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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أشرف زكي: فكرة إنشاء دار مسنين للفنانين لورود استغاثات كثيرة لنا|فيديو

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي

أكد الدكتورأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن فكرة إنشاء دار المسنين للفنانين سببها تقلي  إستغاثات كثيرة على مدار الفترات الماضية ، مضيفاً انه يوجد لنقابة المهن التمثيلية عدة أحلام، منها: مستشفى و دار للمسنين للفنانين.

أشرف زكي :الجمهور لديه حالة رفض في أن يرى الفنان يكبر في العمر

وأضاف أشرف زكي اثناء أستضافته مع  الإعلامي شريف عامر برنامج "يحدث في مصر " المذاع على فضائية "MBC MASR"، قائلاً:" من فترة دعيت أنا و الدكتور يحى الفخراني في جلسة مع  سمو الشيخ  الدكتور سلطان قاسمي حاكم الشارقة، و أتفتح هذا الموضوع معاه، و قالنا تحت أمركوا ، ثم أختفينا من المشهد "

 

وتابع  نقيب المهن التمثيلية، قائلا:" ثم عرض الأستاذ أشرف عبد الغفور مرة أخرى الفكرة على السلطان القاسمي مع الفنانة سميحة أيوب، و سمو رحب بالفكرة، و بدأت الخطوات التنفيذية  لدار المسنين للفنانين"


وأشار أشرف زكي إلى ، أن الجمهور لديه حالة رفض في أن يرى الفنان يكبر في العمر و تظهر عليه ملامح العجز ، مؤكداً أن الفنان كتلة من الإحساس.

 

اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية دار المسنين سلطان قاسمي أشرف عبد الغفور

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