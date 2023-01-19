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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب شرقي الإسكندرية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالإسكندرية

 قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.

قد تم قطع المياه ورفع التوصيلات الخلسة عن عقارات ومخازن بدون تعاقد بمنطقة إسكوت وشارع المدارس التابعين لفرع المندرة .

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وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا .

وذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور للتعاقد بعد تقديم كافة التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الشركة.

يأتي هذا إيمانًا بالدور الذى تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

الاسكندرية مياة الشرب الإجراءات الاحترازية محافظة الاسكندرية المتابعة الميدانية إزالة التعديات شكاوى المواطنين

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