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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رزان جمال تكشف كواليس مسلسل الثمن|خاص

رزان جمال
رزان جمال

كشفت الفنانة اللبنانية رزان جمال كواليس مشاركتها في مسلسل الثمن الذي يعرض على احد المنصات الإلكترونية.

اعربت في البداية عن سعادتها بردود الأفعال التي استقبلتها على المسلسل وقالت:" العمل تصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي وتلقيت ردود فعل رائعة، من الجمهور والأصدقاء.

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وتابعت:" تحمست جدا للشخصية خاصة انني شاهدت العمل التركي الكستوحى منه المسلسل، وقررت ان اضع بصمتي على الشخصية لتخرج بشكل جيد.

ويعتبر مسلسل الثمن هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب، والذي انطلق لأول مرة عام 2006، وحقق نجاحات ومعدل مشاهدات عالية على التليفزيون العربي. ويقوم نيقولا معوض بشخصية كرم، ويُشاركه في بطولة المسلسل النجوم باسل الخياط، رزان جمال، وهو للمخرج فكرت قاضي، كما انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل دهب مع النجم الأميركي جيمس فرانكو والذي سيعرض خلال عام 2023.

الفنانة اللبنانية باسل الخياط نيقولا معوض مسلسل الثمن رزان جمال منصات الإلكترونية

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