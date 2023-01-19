زيادة 100 ألف جنيه.. أحدث أسعار سكودا سوبيرب في مصر.. صور

زادت أسعار سيارة السيدان الشهيرة سكودا سوبيرب بكشل رسمي في السوق المصري، وبلغت قيمة الزيادة الجديدة نحو 100 ألف جنيه، وتتوفر بثلاثة فئات هي DYNAMIC، AMBITION ، و SPORT LINE.

سكودا سوبيرب موديل 2022

تعتمد السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، يستطيع ضخ قوة تصل الى 150 حصانا، وعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات طراز DSG تعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

يبلغ متوسط استهلاك للوقود نحو 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر في الساعة، وتتسارع في مدة زمنية تصل الى 8.8 ثانية عند الانطلاق من وضعية السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

سكودا سوبيرب موديل 2022

تحتوي السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى نظام HAC الخاص بالمساعدة عند تجاوز المرتفعات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

سكودا سوبيرب موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سكودا سوبيرب في مصر

الفئة الأولى Dynamic بقيمة قدرها 1,175,000 جنيه بدلاً من 1,075,000 جنيه.

الفئة الثانية Ambition بقيمة قدرها 1,250,000 جنيه بدلاً من 1,350,000 جنيه.

الفئة الثالثة Sportlineبقيمة قدرها 1,400,000 جنيه بدلاً من 1,300,000 جنيه.