أخبار البحر الأحمر.. إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عبر مركزها الإعلامي، عن إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح، ما سمح باستئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، على ضرورة المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للاطلاع على المستجدات المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

مشروعات طرق كبرى لربط البحر الأحمر بمحافظات الصعيد

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تشهد تنفيذ حزمة من مشروعات الطرق الحيوية التي تهدف إلى دعم التنمية الشاملة من خلال تعزيز الربط بين مدن المحافظة ومحافظات الصعيد، وتحسين البنية التحتية، وتقليل مخاطر السيول، بإجمالي استثمارات تجاوزت 260 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن من أبرز المشروعات:

تطوير الطريق الساحلي سفاجا/القصير أمام ميناء الحاويات بطول 5 كيلومترات، بتكلفة 196 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 31%.

أمام ميناء الحاويات بطول 5 كيلومترات، بتكلفة 196 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 31%. تعديل المنحنيات بطريق سفاجا/الغردقة (الكيلو 35)، وإنشاء دوران للخلف بطريق سفاجا/قنا (الكيلو 40)، ورفع كفاءة المسافات المتفرقة باستخدام تقنية FDR، بتكلفة 20 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 20%.

بطريق سفاجا/الغردقة (الكيلو 35)، وإنشاء دوران للخلف بطريق سفاجا/قنا (الكيلو 40)، ورفع كفاءة المسافات المتفرقة باستخدام تقنية FDR، بتكلفة 20 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 20%. أعمال حماية من السيول بطريق سفاجا/قنا (الكيلو 52)، بتكلفة 20 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 67%.

بطريق سفاجا/قنا (الكيلو 52)، بتكلفة 20 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 67%. معالجة آثار السيول بطريق قنا/سفاجا من كم 60 إلى كم 80، بتكلفة 20 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 7.5%.

بطريق قنا/سفاجا من كم 60 إلى كم 80، بتكلفة 20 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 7.5%. أعمال تأمين وسلامة مرورية بطريق سفاجا/قنا في المسافات من كم 20 إلى كم 40، ومن كم 120 إلى كم 140، بتكلفة 10 ملايين جنيه، بنسبة تنفيذ 88%.

تنفذ هذه المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتسهيل حركة النقل والتنقل.

جمارك سفاجا تحبط تهريب كمية ضخمة من أقراص الكبتاجون

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك سفاجا من إحباط محاولة تهريب 370 ألف قرص من مخدر الكبتاجون، كانت مخبأة بإحكام داخل جيوب سرية بإحدى السيارات المغادرة من ميناء ضبا السعودي.

وقد جاءت العملية بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة ومباحث المخدرات وأمن الموانئ.

تم تشكيل لجنة مشتركة لتفتيش الشاحنة المشبوهة، حيث تم اكتشاف الأقراص المخدرة، وتُقدَّر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بنحو 296 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 296 لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بشأن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع تهريب الممنوعات.