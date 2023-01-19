بفستان فرح.. مي سليم تثير الجدل في أحدث ظهور

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مي سليم بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان زفاف أبيض جريء، وأضافت لوك ميك آب جذاب للعيون، وخطفت أنظار جمهورها.

يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت أغنية جديدة تحمل اسم "إحنا كبنات"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وأغنية "إحنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.