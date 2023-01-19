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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين قافلة بيطرية لصرف التحصينات والأدوية في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر أبوجندى التابعة لمركز قطور، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  116 حيوان،و2268 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

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وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

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