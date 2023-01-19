عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع

صدى البلد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 16059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 19553 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 6605 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2985 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4443 نقطة

مؤشرات ايجى أكس 30 البورصة المصرية مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشرات البورصة بورصة المصرية ايجي اكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

ضربة موجعة لمشجعي الزمالك.. فتوح يرفض عقد جلسة صلح مع المستشار

تصل للاعتزال.. أزمة جديدة تواجه كهربا بعد مشاركته في مباراة الأهلي وسموحة

بعد الاعتذار للأهلي| خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك

ترشيحاتنا

ميدفيديف: القوى النووية لا تخسر أبدا في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها

محلي وأفريقي.. لعنة ركلات الجزاء تطارد زيزو بقميص الزمالك والمنتخب

رحلة الأشباح.. شاهد صدمة أسترالي وجد نفسه الراكب الوحيد على متن طائرة عادية

فيديو صادم يوثق جنون الوشم.. برازيلية تملأ إحدى عينيها بالحبر الأسود

وزير الري يتابع مشروعات الحماية من أخطار السيول والتعامل مع موسم الأمطار

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر يناير لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نزيف على الأسفلت| القصة الكاملة لـ انقلاب أتوبيس عمال بورسعيد.. صور

سرطان القولون.. كيف يمكنك كشف المرض مبكراً بنفسك؟

مريلة رمادي.. شاهد| أصالة بملابس المدرسة تشعل السوشيال ميديا

التفاصيل الكاملة لمسلسل معاوية بن أبي سفيان.. من سيكون البطل؟

فيديو

براءة الطبيب المعالج وتكريم الراحل..ماذا حدث بعد مرور عام على رحيل وائل الإبراشي

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ