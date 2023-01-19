وسط حكاوى الشخصيات التاريخية العظيمة التى قدمتها ذُكرَ اسمه أكثر من مره حتى وأن طلب أحد قارئ مقالاتى أن أروى قصة هذه الشخصية ولكن فى كل مرة كانت تأجل لأجل غير مسمى إلى أن حان وقتها وطلبت أن تحكى حور محب الثور القوي، حاضر الخطط، محبوب الإلهتين، عظيم المعجزات ، حور الذهبي والراضي بالصدق، منشئ الأرضين، ملك الوجه القبلي والوجه البحري، رب الأرضين ابن الشمس، رب التيجان، محبوب آمون ثور والدته . وهو الذى قيل عنه (ولما خرج من الفرج كان متقمصًا القوة، وكانت تعلوه صبغة الإله، وقد صنع … و من يحني له الذراع وهو لم يزل طفلًا، ومن يقدم له الطاعة العظماء والصغار … الطعام وما يؤكل، وهو لا يزال طفلًا، بدون نصيحته … عظيم أمام الأرض كلها، ومن كانت في لونه صورة إله ) فأتذكر أن هذا الاسم ذكر فى مقال الملك إخناتون و كان القائد العام لجيش الملك إخناتون، وآخر رجال الحكم بالأسرة المصرية الثامنة عشرة فى مصر الفرعونية، واسمه الكامل حور محب ميرى آمون ومعناه "حور فى عيد محبوب آمون".

كما ذكر فى مقال الملك الصغير توت عنخ آمون وذلك عندما قاد حور محب شخصيًا إحدى البعثات الدبلوماسية لزيارة حاكم النوبة، وبناءً على ذلك، تمت الزيارة التى قام بها حاكم النوبة للملك توت عنخ آمون، وارتفع شأن حور محب فى الأهمية فى عهد توت عنخ آمون، وأصبح القائد العام للجيش ومستشار فرعون للشؤون الخارجية .

كما أتذكر عندما علقت لى إحدى صديقاتي وقراء مقالى تعليق مازال فى ذاكرتي حتى الأن وهو أن حور محب أنقذ مصر عندما تحدثت عنه فى مقال عنخ إسن آمون الملقبة بالملكة العار وذلك للعمل البطولى الذى قام به وأنقذ مصر من نزوات الملكة عنخ إسن آمون بعد وفاة زوجها توت عنخ آمون عندما عرضت الزوج من ابن ملك الحيثيين أعداء الوطن وكانت الرسالة تنص (لقد مات زوجي ولا يوجد لي أبناء وهم يقولون إن لك العديد من الأبناء فيمكن أن تعطي لي أحد أبنائك ليصبح زوجي فأنا لا أرغب في اتخاذ أحد من خدامي زوجا لي فأنا أشمئز من جعله زوجي، سوف يكون زوجي ملكا على مصر).

لم يصدق ملك الحيثيين أن ابنة نفرتيتي وأخناتون وزوجة توت عنخ أمون ملكة مصر تطلب منه هذا الطلب، فمن المعتاد أن يتزوج ملوك مصر من أميرات أجنبيات ولم يحدث من قبل أن تتزوج ملكة مصرية من أمير أجنبي حيث كان ذلك يجلب العار للبلاد وبعد أن تأكد لملك الحيثيين أنها جادة في الطلب أرسل أحد أبنائه وهو الأمير" زاننزا" ليتزوجها، ولكن عندما علم البطل حور محب بالرسالة و بما ستفعله الملكة العار و بأمر وصول الأمير ليتزوج ويحكم مصر وكان هو قائد الجيش المصرى فى تلك الفترة فاستقبله قبل أن يدخل الحدود المصرية وقتله وبذلك يصبح حور محب بطل كل قصة. وتزوجت الملكة من الملك آى وحكم آى لفترة قصيرة وجاء بعده الوزير حور محب أحد ملوك مصر العظماء، هو آخر أفراد الأسرة الثامنة عشر وتولى حكم مصر في الفترة ما بين العام 1338 حتى 1308 قبل الميلاد تزوج «حور محب» من الأميرة «موت نزمت» .

استطاع حور محب أعادة الاستقرار إلى مصر بعد فترة من الفوضى والفساد فى الدولة المصرية فى تلك الفترة ، وكان الملك حور محب أول من وضع تشريعات وقوانين لتنظيم حياة العامة فى التاريخ.

و قام حور محب بتغير و إصدار العديد من القوانين التى تنظم العلاقة بين الفرد والسلطة الحاكمة، وبدأ حور محب سلسلة شاملة من الإصلاحات الداخلية لمنع سوء إساءة استخدام السلطة، وقضى على الامتيازات التى كانت فى أيدى عدد قليل من المسئولين، وكانت قد بدأت فى عهد أخناتون، وأعاد المركزية والهيبة للدولة من جديد .

وبعد تولى حور محب الحكم أعاد الانضباط إلى الإدارة الحكومية، وعين القضاة، وأعاد السلطات الدينية المحلية. وقسم السلطة فى حكم الصعيد والدلتا بين وزراء من طيبة ومنف على التوالي.

فأعاد حور محب لمصر هيبتها فى الخارج، واختار حور محب، رفيقه فى الجيش الوزير رمسيس (الملك رمسيس الأول بعد ذلك)، خليفة له على العرش . و بدأ حور محب فى عمل وهو بناء مقبرة فى سقارة، تلك المقبرة هى الأكبر فى جبانة الدولة الحديثة جنوبى الطريق الصاعد للملك أوناس (حوالى 2375 - 2345 ) قبل الميلاد ، مثل المقابر الرئيسية الأخرى فى تلك الجبانة، يظهر تصميم المقبرة بطراز المعبد تقليدًا لمعابد الدولة الكبرى المعاصرة لها. وتبدأ المقبرة بصرح يسبق فناءين مفتوحين تليهما الحجرات الداخلية للمقصورة، حيث كان يتم ممارسة طقوس تقديم القرابين لحور محب‪.‬

أما الحجرة الوسطى فكان يعلوها هريم وهو رمز شمسى للبعث وإعادة الولادة، وكانت حجرة الدفن الواقعة تحت الأرض يتم الوصول إليها من خلال بئر عمودية مقطوعة عبر أرضية الفناء الداخلي، وتم اكتشاف بقايا عظام لجنين إلى جانب هيكل عظمى لأنثى ربما كانت «موت نجمت» زوجة حور محب فى مقبرته بجبانة منف وهو ما دل على أنها لم تستخدم‪.‬

وتشمل النقوش التى تزين تلك المقبرة مشاهد تصور حور محب وهو يقوم بنشاطاته، حيث تظهر مجموعة من ممثلى الحكام الأجانب وهم يتوسلون أمام توت عنخ آمون، بينما يظهر حور محب بدور الوسيط‪.‬