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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

600 صاروخ.. إعلان عاجل من بريطانيا بشأن مساعدة حاسمة لـ أوكرانيا

بريطانيا وأوكرانيا
بريطانيا وأوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الخميس، إن الجانب البريطاني سيزود أوكرانيا بـ 600 صاروخ بريمستون إضافي.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، قال والاس، متحدثا في مدينة تابا الإستونية، "اليوم أستطيع أن أقول إننا سنرسل 600 صاروخ بريمستون آخر ... مما سيساعد أوكرانيا بشكل كبير في السيطرة على ساحة المعركة".

وفي وقت سابق، أعلن والاس التسليم المخطط لناقلة جند بولدوج وغيرها من المعدات لنظام كييف.

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وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، باستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا، منتقدا، في الوقت نفسه، تردد ألمانيا في تزويد بلاده بالدبابات.

وجاء ذلك بعدما كشفت مصادر صحفية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبدي مرونة للسماح بأوكرانيا بقصف شبه جزيرة القرم، وفقا لـ “نيويورك تايمز”.

وبعد إعطائها الضوء الأخضر، ستقدم إدارة جو بايدن أسلحة لأوكرانيا قادرة على ضرب أهداف حيوية روسية في القرم.

والاس صاروخ بريمستون أوكرانيا وزير الدفاع البريطاني

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