عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة للمارد الأحمر.. موقف بشكتاش النهائي بشأن بيع موليكا للأهلي|خاص

جاكسون موليكا
جاكسون موليكا

يواصل النادي الأهلي سعيه للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق قبل الاستحقاقات الهامة القادمة.

ولعل أبرز الأسماء التي يُطاردها الأهلي، هو الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي، والذي ارتبط النادي بضمه منذ سنوات عندما كان لاعبًا لصفوف فريق مازيمبي.

التقارير الصحفية ما زالت تربط موليكا بالانضمام للأهلي، رغم تصريحات جيهون كازانجي المدير الرياضي لنادي بشكتاش والذي أكد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنهم قرروا الإبقاء على موليكا وعدم بيعه.

“صدى البلد” تواصل مع مصدر داخل نادي بشكتاش التركي للرد على الأنباء المتزايدة خلال الساعات القليلة الماضية، عن اقتراب الأهلي من إتمام التعاقد مع موليكا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد بأن موقف بشكتاش لم يتغير بعدم بيعه نهائيًا للنادي الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن بشكتاش قد يوافق على رحيل موليكا للأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم دون وجود خيار للشراء، حال قدمت إدارة النادي المصري عرضًا مناسبًا، حيث أن اللاعب في خطط النادي التركي.

وأضاف المصدر أن قرار بشكتاش يعود لتمسك مدرب الفريق بالإبقاء على موليكا في صفوف النادي التركي وعدم التفريط فيه.

النادي الأهلي الأهلى جاكسون موليكا موليكا بشكتاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

الحكم على حسن راتب 3 سنوات وعلاء حسانين 5 سنوات في قضية الآثار الكبرى

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

الجريدة الرسمية تعدل خطأ بشأن إجازة عيد الشرطة وثورة يناير.. تعرف عليه

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الحق ميزعّلش | خالد الغندور في تغريدة لـ جمهور الزمالك .. شاهد

الدولار ينهار وهذا سعر الذهب عالميا

بأمر البنتاجون.. الجيش الأمريكي ينقل أسلحته من كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا

خطوة جديدة نحو الحسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

تراجع الأخضر عالميا.. الدولار يسجل أدنى مستوى منذ يونيو الماضي| تفاصيل

مطار العاصمة الإدارية يستقبل رحلة خاصة تقل وفدا من كبار رجال الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القلقاس الأحمر في الفرن

نصائح خارقة تجنبهم الخطر .. الطقس البارد عدو مرضى السكري

هاجمتها ياسمين عز.. لن تتخيل سعر بيجامة بطلة مسلسل طائر الرفراف 

عرض حياته للخطر.. رجل يترك نفسه للسع النحل لسبب غريب

فيديو

أحمد فتوح يرفض التصالح مع مرتضى منصور قبل مباراة الأهلي والزمالك|فيديوجراف

شهداء لقمة العيش.. تفاصيل انقلاب أتوبيس عمال مصنع الضفائر الكهربائية|تغطية خاصة

انتصار «كهربا» واعتذار خالد الغندور.. وهذا هو موقف الأهلي من غرامة اللاعب|تغطية خاصة

اشتغلت راقصة.. بطلة مسلسل "سابع جار" تركت التمثيل لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ