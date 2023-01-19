صدمة للمارد الأحمر.. موقف بشكتاش النهائي بشأن بيع موليكا للأهلي|خاص

يواصل النادي الأهلي سعيه للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق قبل الاستحقاقات الهامة القادمة.

ولعل أبرز الأسماء التي يُطاردها الأهلي، هو الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي، والذي ارتبط النادي بضمه منذ سنوات عندما كان لاعبًا لصفوف فريق مازيمبي.

التقارير الصحفية ما زالت تربط موليكا بالانضمام للأهلي، رغم تصريحات جيهون كازانجي المدير الرياضي لنادي بشكتاش والذي أكد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنهم قرروا الإبقاء على موليكا وعدم بيعه.

“صدى البلد” تواصل مع مصدر داخل نادي بشكتاش التركي للرد على الأنباء المتزايدة خلال الساعات القليلة الماضية، عن اقتراب الأهلي من إتمام التعاقد مع موليكا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد بأن موقف بشكتاش لم يتغير بعدم بيعه نهائيًا للنادي الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن بشكتاش قد يوافق على رحيل موليكا للأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم دون وجود خيار للشراء، حال قدمت إدارة النادي المصري عرضًا مناسبًا، حيث أن اللاعب في خطط النادي التركي.

وأضاف المصدر أن قرار بشكتاش يعود لتمسك مدرب الفريق بالإبقاء على موليكا في صفوف النادي التركي وعدم التفريط فيه.