متهمة بالزنا.. قرار من محكمة الاستئناف بتونس بحق قاضية

أصدرت الدائرة الجناحيّة 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس قرارا " بالرفض شكلا" بخصوص الطعن في حكم ابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى في حقّ قاضية معفيّة متّهمة بالزنا.

وتجدر الاشارة إلى أنّه تمّ فتح تحقيق قضائي ضدّ القاضيّة المذكورة لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 بعد اتهامها بجريمة الزنا، إلاّ أنّه وبمقتضى "مطلب استجلاب" تمّ تقديمه من طرف المدعية "القاضية المتهمة " ، تقرّر نقل أوراق القضية الي المحكمة الابتدائيّة تونس2 بالملف، حيث أصدرت الدائرة الجناحية المنتصبة لديها حكما بعدم سماع الدعوى في حقّ القاضية المشتكى بها والتي كان صدر بحقّها قرار "إعفاء" بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.

وذكرت إذاعة موازييك التونسية قائلة : وبحسب المعلومات ، فإنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 استأنفت الحكم الابتدائي ليحال الملف إلى الدائرة الجناحية 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس، والتي قضت في جلستها اليوم الخميس، برفض الاستئناف "شكلا" بما يرجّح بأن الاستئناف تمّ رفعه بعد انتهاء الآجال القانونية لاستئناف الأحكام الابتدائية.