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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكرا على دعمكم.. زيلينسكي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الخميس.

وأوضح زيلينسكي -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /يوكرن فوم/ الأوكرانية-: "أرحب برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في أوكرانيا.. أشكركم على دعمكم المستمر والقوي".

وأطلع زيلينسكي رئيس المجلس الأوروبي على الوضع في جبهة القتال، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أطلعه على حاجة بلاده إلى المزيد من الأسلحة، وناقشا أيضا موضوع انعقاد قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. 

يُذكر أن شارل ميشيل توجه في وقت مبكر من اليوم الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف للاجتماع بالقيادة الأوكرانية وتقديم الدعم لهم.

الرئيس الأوكراني رئيس المجلس الأوروبي أوكرانيا المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي

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