شكرا على دعمكم.. زيلينسكي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الخميس.

وأوضح زيلينسكي -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /يوكرن فوم/ الأوكرانية-: "أرحب برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في أوكرانيا.. أشكركم على دعمكم المستمر والقوي".

وأطلع زيلينسكي رئيس المجلس الأوروبي على الوضع في جبهة القتال، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أطلعه على حاجة بلاده إلى المزيد من الأسلحة، وناقشا أيضا موضوع انعقاد قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن شارل ميشيل توجه في وقت مبكر من اليوم الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف للاجتماع بالقيادة الأوكرانية وتقديم الدعم لهم.