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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بالصف ..شاهد

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بطريق جسر داوود بداية من طريق ٢١ حتى شارع الجيش ومشروعات التوسعه والتطوير بشوارع المركز ويوسف السباعي والمعهد الديني تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

جاء ذلك في إطار تكليفات، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 
ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة.


كما تفقد نائب المحافظ المنافذ الثابتة لعرض المنتجات والسلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بمدينة الصف وقرية صول بمركز أطفيح تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع والاستمرار في أقامة منافذ بيع السلع الغذائية وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق ومتابعة منافذ السلع الغذائية بالأسعار المناسبة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.


كما وجه النائب بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ الثابتة المعدة والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.


رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، العميد علي عبدالله حامد، رئيس مركز الصف، والشركة المنفذة لأعمال الرصف.

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