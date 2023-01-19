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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة غزل المحلة

فريق النادى المصرى
فريق النادى المصرى الاول

أعلن الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام نظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدا الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.


و ضمت قائمة النادى المصري   24 لاعبًا من بينهم الثنائى المنضم حديثا لصفوف الفريق شريف دابو ورجب عمران ، لتجئ القائمة على النحو التالي :  
 

حراسة مرمى المصري : محمود جاد ، عصام ثروت ، محمد شحاته.
خط الدفاع : عمرو موسى ، كريم العراقي ، اسلام ابو سليمة ، حسين السيد  ، عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر ، اسلام المزين ، عمرو طارق.

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خط وسط المصري :   حسن علي ، ايزي ايميكا ، محمد جريندو ، أحمد شداد ، الياس الجلاصي ، عبد الرحيم دغموم ، احمد الشيخ ، زياد فرج ، شريف دابو ، رجب عمران.
خط الهجوم : مروان حمدي ، انتوني اكبوتو ، فرانك ايتوجا.

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